El error de ‘Stranger Things’ que los creadores tendrán que corregir digitalmente

Cada vez que sale una temporada de una serie esperada, inevitablemente los fans examinan a conciencia cada capítulo. Con ello es frecuente que encuentren errores, sobre todo de continuidad narrativa que de otra forma, estrenándose simplemente en el cine pasarían desapercibidos para la mayoría. Ese es el caso de la que sin dudas es la serie más exitosa de Netflix, Stranger things. La producción creada por los hermanos Duffer estrenó hace poco más de un mes, los diez capítulos de la 4ª temporada y por supuesto, hubo un fallo bastante infantil del que ni los productores ejecutivos, ni guionistas ni el equipo encargado de seguir la continuidad (script) se percató.

En un episodio, los fans notaron que un calendario mostraba una fecha: el 22 de marzo. Hasta aquí todo podría parecer normal, pero resulta que si nos remontamos a la 2ª temporada, Joyce (Winona Ryder) menciona que el 22 de marzo es el cumpleaños de su hijo Will. Nadie reconoce ni celebra el cumpleaños del personaje en la actual temporada, pero estaría completamente fuera de lugar que su madre y todos sus amigos olvidasen por completo el aniversario de Will. Los Duffer se disculparon rápidamente por el error de continuidad y, en una reciente entrevista con Variety hablaron sobre sus planes para rectificar la situación:

“¡Es demasiado triste! Y no tiene ningún sentido narrativo. Pero estuvimos hablando ayer y creo que vamos a hacer un George Lucas con eso”, señalaba Matt Duffer. El cocreador se referia a la figura del visionario director de Star Wars para explicar que harían un futuro retoque digital, subsanando de esta forma el error. La referencia es entendida al instante por los admiradores de la saga galáctica, ya que Lucas realizó una gran dosis de cambios tanto para las películas de la trilogía original, como incluso en algunas de sus precuelas.

Duffer continuó argumentando que en el episodio podrían cambiar el audio para que el cumpleaños de Will fuera el 22 de mayo, además agregó qe no sería la primera vez que cambian algo después de lanzarlo: “Hemos hecho George Lucas que la gente no conoce”, confesaba el mayor de esta dupla de showrunners. Aunque después, indicó que la mayoría de estos se referían a retoques digitales que tenían más que ver con los efectos especiales que con otro tipo de fallos de continuidad.

Los dos capítulos que faltan para que termine la temporada llegarán a Netflix el próximo 1 de julio.