La miniserie de Netflix que ya es lo más visto de la semana: el thriller que te deja sin aliento

El 2025 acaba de dar sus primeros pasos y las plataformas de streaming no han parado de sorprendernos con numerosos estrenos de películas y series. El mismo 1 de enero Netflix estrenó la miniserie de misterio y suspense Te echo de menos (Missing You) que se encuentra en este momento en el Top10 de las series más vistas en esta plataforma. Te echo de menos es una serie de solo 5 episodios que está basada en una novela de Harlan Coben. En el catálogo de Netflix se pueden encontrar otras adaptaciones de novelas de este autor como Engaños, Ni una palabra, Safe o El inocente. La serie Te echo de menos es un thriller que sorprende desde el primer episodio con su trama de suspense y que, como en todas las adaptaciones de Harlan Coben, cuenta con numerosos giros argumentales y un final totalmente inesperado. Esta ficción es una buena opción para los que disfrutan con un buen thriller cargadito de suspense y acción.

La miniserie Te echo de menos está basada en la novela homónima de Harlan Coben y la gran diferencia con el libro es que la producción de esta ficción decidió trasladar la acción de Nueva York a Manchester y tuvo que adaptar la historia al ámbito británico sin que perdiera interés por parte del espectador. La producción de la serie se llevó a cabo en diversas localizaciones del Reino Unido como la ciudad de Manchester y sus alrededores. Aunque se ha realizado ese cambio de espacio, la serie sigue respetando el espíritu de la novela de Harlan Coben.

La protagonista de la serie es la detective Kat Donovan, la cual está especializada en casos de personas desaparecidas y que ahora tendrá que descubrir dónde se encuentra su prometido que se esfumó sin decir nada hace 11 años. Con esta serie Netflix demuestra que sigue apostando por las ficciones basadas en novelas de Harlan Coben. La serie ha sido producida por Quay Street Productions en colaboración con Final Twist Productions, la compañía de Harlan Coben.

¿Qué pasa en la miniserie Te echo de menos?

La detective Kat Donovan, papel interpretado por la actriz Rosalind Eleazar, está especializada en casos de personas desaparecidas. Su vida cambia radicalmente cuando descubre el perfil de su ex prometido, Josh, en una aplicación de citas, once años después de su misteriosa desaparición. Josh se marchó de casa de repente y sin dar ninguna explicación.

Tras realizar este descubrimiento, la detective comienza a investigar el paradero de Josh y, también, la muerte no resuelta de su padre. Kat descubrirá diversos secretos del pasado que si sigue investigando se pueden convertir para ella y su entorno en un gran peligro.

El reparto de esta serie de suspense

La actriz Rosalind Eleazar interpreta el papel de la detective Kat Donovan y a esta actriz la conocemos por su trabajo en series como Slow Horses y Master of None. Una actriz muy versátil que ha sorprendido a todos con su interpretación de esta compleja detective. El conocido actor Richard Armitage da vida a Ellis Stagger y ya ha trabajado en otras adaptaciones de novelas de Harlan Coben como Engaños y Quédate a mi lado. Este actor también es conocido por haber interpretado a Guy de Gisborne en la serie Robin Hood, a John Porter en Strike Back y al enano Thorin en la trilogía basada en la novela El hobbit de J. R. R. Tolkien.

El actor Steve Pemberton da vida al siniestro Titus y le conocemos por su trabajo en Inside Nº 9 y The League of Gentlemen, Ashley Walters (Top Boy) a Josh Donovan, el ex prometido de Kat que al reaparecer le cambia la vida y Lenny Henry (Broadchurch, The Syndicate) a Clint Donovan,

En el reparto de Te echo de menos también están los actores James Nesbitt (The Missing, Bloodlands DCI), que da vida al oficial Ellis Stagger, Mary Malone (The Offenders, Brassic) a Samantha Spiro, Jessica Plummer (EastEnders, I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!) a Stacey Embalo, Brigid Zengeni (Doctor Who y Holby City) a Jo Martin y Catherine Ayers (Keeping Faith, The Indian Doctor) a Lisa Faulkner.

La serie Te echo de menos sorprende por su trama llena de giros inesperados, por la buena interpretación sus protagonistas y por su exploración de temas como las segundas oportunidades y los secretos familiares del pasado. Aunque sorprende el cambio del escenario americano al británico, la producción ha logrado realizar una brillante adaptación de la novela.

Además, su increíble final está siendo de los más comentado esta semana por los usuarios de Netflix, ya que, como sucede con la mayoría de las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben, nadie se lo esperaba. La serie Te echo de menos es una ficción perfecta para los amantes del suspense y el misterio y los giros inesperados.