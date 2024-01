Tiene una temporada y ya es el thriller del año: es lo más visto de Netflix

Las plataformas de streaming han comenzado el año pisando fuerte. Netflix estrenó el 29 de diciembre Berlín, el spin-off de La casa de papel protagonizado por Pedro Alonso y se convirtió en todo un éxito a principios de este año 2024. Pero todo cambió cuando esta serie comenzó a competir con Engaños, la nueva serie de misterio basada en una novela el conocido escritor Harlan Coben.

En España Berlín sigue teniendo un papel preponderante en el Top10 de Netflix, pero en EEUU no pudo competir con Engaños (Fool Me Once). Esta serie ha sido dirigida por David Moore y es una adaptación de su novela homónima de Coben publicada en 2016.

La serie Engaños consta de 8 episodios de una duración entre 55 y 35 minutos cada uno. Otras producciones basadas en novelas de Harlan Coben ya se convirtieron en un éxito en Netflix como No hables con extraños o El inocente.

Engaños, un emocionante e intenso thriller

La serie Engaños cuenta la historia de Maya Stern (Michelle Keegan) que es una mujer que está intenta salir de un momento terrible: el asesinato de su marido, Joe (Richard Armitage). Todo cambia cuando después de instalar una cámara para vigilar a su hija pequeña y a la cuidadora y se encuentra al ver a su esposo al que creía muerto en las imágenes y se queda muy sorprendida.

La vida en común de Maya y Joe era aparentemente perfecta y su muerte supone un duro golpe para esta exsoldado que se tiene que enfrentar a su familia política para sobrevivir.

Maya acudirá al subinspector Sami Kierce (Adeel Akhtar) que dirige la investigación del asesinato de su marido para contarle lo que había visto y al mismo tiempo intentará averiguar por su cuenta lo que ha ocurrido. ¿Está su marido vivo? ¿Alguien está intentando engañar a Maya? Al mismo tiempo el subinspector tendrá que lidiar con sus propios secretos e intentar que no salgan a la luz para poder seguir realizando su trabajo.

Al mismo tiempo nos enteramos de que la hermana de Maya también había fallecido hace tiempo de forma violenta y sus sobrinos, Abby y Daniel, están intentando descubrir los secretos de su madre. Maya comienza a preguntarse si hay alguna conexión entre ambos asesinatos y decidirá averiguarlo por su cuenta. ¿Es normal que dos personas de su familia hayan sufrido una muerte violenta?

Según la sinopsis de Netflix Engaños “narra las vicisitudes de estos personajes a la caza de la verdad en una historia emocionante que destapará secretos estremecedores y cambiará sus vidas para siempre”.

En su investigación Maya descubrirá todo un entramado de mentiras y secretos familiares que esconde la familia de su marido que es la dueña de la empresa farmacéutica en la que trabajó su hermana. Pronto se dará cuenta de que la muerte de su marido y su hermana están totalmente conectadas.

El reparto de la serie Engaños

La serie está protagonizada por la actriz Michelle Keegan que interpreta a esta valiente exsoldado que decide descubrir la verdad sobre la muerte de su marido. El papel de su esposo Joe lo interpreta el actor Richard Armitage, al que conocemos por su papel del enano Thorin en la trilogía de El Hobbit y a Heinz Kruger en la primera película de Capitán América.

En el reparto también están los actores Adeel Akhtar, que interpretó al inspector Lestrade en Enola Holmes, Emmett J. Scanlan y Dino Fetscher. La actriz Joanna Lumley (El lobo de Wall Street) interpreta a Judith Burkett, la protectora madre de Joe y la persona que puede tener la clave sobre la muerte de su hijos.

¿Tendrá la serie Engaños una segunda temporada?

Como ha ocurrido con la adaptación de otras novelas de Harlan Coben, es muy difícil que Engaños tenga una segunda temporada. La razón es que la novela cuenta con un final concreto y es muy difícil añadir una segunda temporada porque es bastante cerrado.

Todas las adaptaciones de las novelas del escritor Harlan Coben, que firmó un contrato con la plataforma de streaming Netflix de cinco años en 2018, fueron limitadas y tuvieron solo una temporada. Por ejemplo, El inocente, Quédate a mi lado y No hables con extraños.

La plataforma de streaming Prime Video también estrenó el pasado mes de agosto la serie juvenil El Refugio. Esta misma plataforma estrenó Shelter, una historia de misterio basada en un libro de 2011 de Harlan Coben. Cuenta la historia de Mickey Bolitar, el cual comienza una nueva vida en Nueva Jersey después de la trágica muerte de su padre. Esta serie, sin embargo, no logró el éxito de otras basada en libros de este autor y tras una temporada Prime Video la canceló.

Tendremos que esperar que Netflix anuncie si queda alguna otra producción por estrenar basada en las novelas de Harlan Coben que se han convertido para la plataforma de streaming Netflix en un filón.