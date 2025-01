Mikey Madison quiere trabajar con estos dos directores tras su valorado papel en ‘Anora’

Puede que el fenómeno de Emilia Pérez haya rebajado el suflé de Anora y por tanto, el de su protagonista Mikey Madison. Sin embargo, lo más seguro es que la californiana termine con una nominación en la próxima edición de los Oscar 2025. No es para menos, desde su triunfo en el Festival de Cine de Cannes (Palma de Oro incluida para Sean Baker), Madison lleva ocupando todas las quinielas para ser una de las grandes favoritas en la alfombra roja. Pero, sin atender a la relevancia de las estatuillas doradas, lo cierto es que nada ni nadie puede frenar la estela de una estrella que ha llegado para seguir brillando en la industria por muchos años.

De hecho, el crecimiento de la artista ha sido completamente exponencial desde su debut en 2016 con la excepcional miniserie Better Things. Después de aquello, Mikey Madison tuvo una presencia secundaria- eso sí, llena de carisma-en producciones como Érase una vez en Hollywood (2019) y Scream (2022). Ambas desencadenaron en muertes tremendamente divertidas para sus personajes y dos años más tarde, su oportunidad protagonista a las órdenes de Sean Baker la ha iluminado con el foco del reconocimiento y de la validación mediática. Por ello, no es de extrañar que la nominada en la pasada edición de los Globos de Oro ya esté pensando cuál es el siguiente paso en su carrera y, con qué cineastas le gustaría colaborar en su futuro profesional inminente. Así, asistiendo el pasado martes 7 de enero a la Gala Anual de Premios que organiza la National Board of Review, Madison reveló cuáles son las siguientes voces autorales del celuloide con las que querría trabajar.

Mikey Madison: ¿una nueva chica ‘indie’?

En el evento celebrado en Nueva York, cineastas, profesionales, académicos y estudiantes vieron un total de 246 películas para celebrar el arte cinematográfico del pasado 2024. Siendo además una gala, donde Mikey Madison fue distinguida con el premio a la mejor interpretación por Anora. Lo que en realidad y a pesar de irse de vacío en los recientes Globos de Oro, la convierte en la actriz más premiada de la actual temporada de premios hasta el momento.

Como una de las principales candidatas a la categoría de Mejor actriz principal en los Oscar programados para celebrarse el próximo mes de marzo, la intérprete lleva ya varios meses concediendo reportajes, entrevistas y charlas para promocionar su candidatura. La última de ellas se produjo en la anteriormente mencionada gala, donde a la artista se le comenzó preguntando cómo estaba siendo la experiencia tras el éxito de Anora.

«Conocí a muchas mujeres increíbles a las que admiré durante mucho tiempo y con las que hice amistades maravillosas, así que creo que eso es lo que me llevo de todo esto», le contaba Madison a IndieWire. Poco después, llegó la pregunta estrella de con qué cineastas le gustaría trabajar próximamente y sin dudarlo, dos nombres aparecieron rápidamente en su boca: «Me encanta Alice Rohrwacher, digo mucho su nombre. Me encanta Luca Guadagnino, me desmayaría», sentenciaba.

Vista su colaboración con Baker, no es de extrañar la mención de estos dos nombres de la escena. Ambos italianos, Rohrwacher es una de las grandes directoras de la actualidad, dejándonos de piedra este año con la magnífica La quimera y teniendo es su currículum fílmico, propuestas tan interesantes como El país de las maravillas o Lazzaro feliz. Por otro lado, Guadagnino comienza a ser un nombre habitual dentro de este Hollywood moderno lleno de voces autorales europeas. Nominado al Oscar a la Mejor película por Call Me by Your Name en 2018, el realizador estrenó este 2024 dos propuestas que tendrán seguramente alguna que otra oportunidad en los siguientes galardones de Hollywood. Hablamos cómo no de Rivales y Queer.

¿Cómo se preparó su papel en ‘Anora’?

Dentro de los méritos y los elogios logrados por su desempeño en Anora, el trabajo de Mikey Madison no se resume en una preparación al uso para el papel. Esta estrella incipiente tuvo toda una experiencia en torno al rol, tundiéndose con el espacio y ecosistema en el que iba a vivir su personaje. Así lo relataba también en Indiewire:

«Había pasado tantos meses preparándome para el personaje que pensaba ‘si no entiendo cómo es vivir aquí, no me va a resultar real ni reconocible’. Me mudé allí y viví al lado de la estación de metro, y me encantó. Es una comunidad increíble y fue muy interesante. Fui a comprar un par de prendas de los trajes de mis personajes y también iba a mi cafetería favorita y escuchaba a la gente. Fue parte de afianzarme en el personaje, en el entorno. Fue agradable salir de Los Ángeles y estar en ese entorno. Puedes hacer todo ese trabajo (…) pero no me pareció tan real como lo que estaba a punto de hacer».

Distribuida por el sello independiente Neon, Anora todavía no está disponible en ninguna plataforma de streaming. Aunque lo más probable es que termine regresando a los cines en su carrera final hacia los Oscar.