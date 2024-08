Es mejor que ‘Downton Abbey’ y sólo la puedes ver en Amazon: la serie de época que vas a devorar

Si hay una serie con las que todas las opiniones son unánimes esa es La maravillosa señora Maisel. Uno de los grandes éxitos de la plataforma Prime Video que tiene 5 temporadas y se ha convertido en un éxito de audiencia y de crítica. Aunque esta serie es una comedia cuenta con elementos de una serie de época porque refleja perfectamente la sociedad de finales de los años 50 y principios de los 60 americana: los perfumes, la moda, los cosméticos, los primeros trabajos que hacían las mujeres, la vida de esos años en Nueva York, los garitos dedicados a la comedia… Aunque no está ambientada en épocas lejanas como Downton Abbey o Outlander, es también es un buen ejemplo de cómo hacer una buena serie. La maravillosa señora Maisel es una serie creada por el dúo Amy Sherman-Palladino responsables de comedias como Las chicas Gilmore o Bunheads y se puede ver en Prime Video.

Uno de los grandes aciertos de la serie La maravillosa señora Maisel es la elección de la actriz Rachel Brosnahan que borda el papel de esta ama de casa que pilla a su marido con la secretaria y que decide dedicarse a lo que más le gusta y que esa época está prohibido para las mujeres: la comedia. Desde el primer monólogo que lanza totalmente borracha en un garito de mala muerte de Nueva York por el que es detenida por la policía se convierte en toda una showman. Para escribir esta serie sus creadores se inspiraron comediantes pioneras como Joan Rivers y Totie Fields.

La serie La maravillosa señora Maisel tiene Imdb una calificación con 8,7 que comparte con Downton Abbey, una de las mejores series de la historia. En cuanto a precios esta ficción ha ganado dos Globos de Oro a Mejor serie de televisión de Musical o Comedia y Mejor actriz de Musical o Comedia para Rachel Brosnahan) y recibió tres nominaciones con dos premio en los Critics’ Television Choice Awards como mejor serie de comedia y mejor actriz de serie de comedia para Brosnahan.

¿De qué trata la serie La maravillosa señora Maisel de Prime Video?

Esta serie comienza en 1958 cuando Miriam «Midge» Maisel es una joven ama de casa judía estadounidense de clase acomodada que vive en el Upper West Side de Manhattan. Midge está casada con Joel Maisel, es un ejecutivo en la empresa de su padre. Como entretenimiento Joel trabaja como comediante en The Gaslight Café y se dedica a imitar a los cómicos más conocidos. El problema es que Joel en el fondo no lo ve como un pasatiempo y se querría dedicar a la comedia de forma profesional como lo hacen otras estrellas como Lenny Bruce y Bob Newhart y la verdad no tiene madera de estrella.

El potencial creativo para la comedia de Midge se desata cuando su marido la deja por la secretaria y ella borracha se sube a la tarima de The Gaslight Café y sin un papel en la mano y solo contando de forma divertida lo que le ha ocurrido, logra más carcajadas del público que su marido en todas las noches que ha actuado. La vida de Midge cambiará para siempre porque ya no se puede permitir la vida de lujo que llevaba y tiene que buscar trabajo y volver al apartamento de sus padres que son bastante peculiares con sus dos hijos. Por las noches sin que no sepa nadie de su familia triunfa con sus monólogos en The Gaslight Café y conoce a Susi, que se convertirá en su amiga y representante.

El maravilloso reparto de esta serie

La protagonista indiscutible de la serie que se puede ver en Prime Video es la actriz Rachel Brosnahan que da vida a MIriam Maisel, la monologuista de comedia y a ama de casa. Además se acompañan en esta comedia la actriz Alex Borstein que da vida a su agente Susie Myerson y el actor Michael Zegen a su marido Joel Maisel.

También en el reparto de esta serie de comedia están los actores Tony Shalhoub que da vida a Abraham «Abe» Weissman, el padre de Miriam, y Marin Hinkle a Rose Weissman, la madre. Dos personajes sin los que es imposible entender esta comedia porque se convierten en sus grandes aliados en el cuidado de sus hijos, pero al mismo tiempo tiene que ocultarles sus salidas nocturnas para interpretar sus monólogos.

Además, en el elenco de esta serie están una serie de actores que interpretan los papeles de los cómicos de la época: Luke Kirby a Lenny Bruce, Jane Lynch a Sophie Lenon y Reid Scott a Gordon Ford. Esta serie logra a través de sus 5 temporadas hacer un recorrido por la historia de la comedia americana de la época mostrando cómo vivían los cómicos y cuáles eran sus alegrías y sus penas.

La maravillosa señora Maisel es una de las mejores series de comedia de los últimos veinte años y el verano puede ser la mejor época para disfrutar de las aventuras de esta mujer valiente, decidida y brillante que nos hace reír en cada uno de los episodios en Prime Video. No os lo perdáis que esta serie es oro puro.