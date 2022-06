M. Night Shyamalan finaliza el rodaje de ‘Knock at the Cabin’ con Dave Bautista y Rupert Grint

El decimoquinto largometraje de la carrera de M. Night Shyamalan está muy cerca de llegar a los cines. El cineasta hindú estrenó el pasado verano el largometraje Tiempo y hace unas horas, acaba de terminar la grabación de Knock at the Cabin. Su nueva película está protagonizada por Dave Bautista y Rupert Grint, con quien Shyamalan ya ha trabajado en la serie de Apple TV, Servant. El anuncio lo ha hecho el propio cineasta a través de su cuenta de Twitter, revelando que el proceso de creación de este film le ha cambiado como director.

Going on the wall. Just wrapped #knockatthecabin sincerest love to the cast and crew. This one really changed me as a person and an artist. #riskeverythingeverytime pic.twitter.com/F4MtEPZzSP — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) June 11, 2022

“Arruinándome. Acabo de envolver #Knockatthecabin, el amor más sincero para el elenco y el equipo. Este rodaje realmente me cambio como persona y artista. Arriesgué otra vez”, escribía Shyamalan en Twitter con una foto de la claqueta de la película. Es una buena señal ir recibiendo noticias y novedades de la nueva película del director de El sexto sentido, pues los principales detalles de la trama todavía se mantienen en secreto. Knock at the Cabin contará también entre su elenco con Jonathan Groff (Mindhunter), el propio Shyamalan y Nikki Amuka-Bird (Tiempo, El destino de Júpiter).

Shyamalan no se ha caracterizado especialmente por usar siempre los mismos actores, pero Knock at the cabin quizá, represente la elección de reparto más disruptiva de su filmografía. Algo que en parte, ya sucedió con Tiempo. Lejos queda aquellos tiempos en los que el realizador podía contar con actores recurrentes como Bruce Willis para sacar adelante sus producciones. Tanto para la prensa como para el público, para bien o para mal, el director siempre sorprende con su trabajo, con lo que sus historias siempre dan un vuelvo de 360 grados. Es poco probable ver alguno de sus largometrajes y deducir su final, ya que el “plot twist” (giro de guion) es su seña de identidad rompedora. Esta última película acaba de entrar en el tramo final para su estreno. Por delante, quedan varios meses de postproducción y posteriormente, la campaña de promoción que lleve la historia hasta las salas. En principio, se esperaba que Knock at the cabin llegase a los cines el próximo 3 de febrero de 2023, pero como bien sabemos, esta fecha podría variar mucho dependiendo del calendario de estrenos.

En el futuro más lejano, M. Night Shyamalan tiene anunciado Labor of Love, la historia de un viudo que se embarca en un viaje a pie a través del país para demostrar el amor por su difunta esposa.