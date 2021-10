Todavía no nos hemos terminado de frotar los ojos con el final de Tiempo y Shyamalan ya prepara su siguiente película. El director por excelencia del plot twist ha anunciado a través de un tweet, retwitteado por Universal Pictures, que su colaboración con la productora continuará al menos, hasta la fecha de estreno de su próxima película, titulada Knock at the cabin. El vídeo en sí no muestra nada en especial, ya que la película se encuentra en una fase muy verde de su preproducción, pero lo que sí que ha revelado, además del título ha sido la fecha marcada sobre un fondo negro: El 3 de febrero del 2023.

Knock At The Cabin. 2.3.23 https://t.co/llM7kv8w68 — Universal Pictures (@UniversalPics) October 14, 2021

Tampoco es que el cineasta hindú sea de los que revelan mucho de sus producciones, así que no sería extraño por otro lado, no saber nada de Knock at the cabin hasta dentro de bastante tiempo. Algo que frustra a los fans, pero que también se agradece en unos tiempos donde tan a menudo, la abundancia de adelantos e imágenes de las películas llevan a que en el momento del estreno, sepamos de sobra de qué va con todo detalle la trama al completo. Esto es algo muy funcional a nivel de marketing en los films de Shyamalan pues sin revelarnos nada, ya nos ha dejado con la boca abierta en más de una ocasión (El sexto sentido, Múltiple, El bosque).

Por el título y el camino que lleva transitando durante varios ya dentro de su filmografía, lo más probable es que su siguiente producción pertenezca nuevamente al género del terror, Thriller o suspense más agónico. Un espacio cómodo para Shyamalan que ya ha probado el sabor del fracaso, cuando se ha salido de ese registro que se le da tan bien. Como bien prueba El incidente, Airbender: El último guerrero y After Earth. Al director no le suele salir demasiado bien eso de acercarse a la fantasía o a la ciencia ficción, pero tampoco encerrarse en un género de forma estricta, pues como autor estar en ese cruce categórico le proporciona cierta autoridad, dotando a su narrativa de un brillo mayor.

Después de Knock at the cabin, Shyamalan rodará Labor of love, la historia de un viudo que se embarca en un viaje por el país para demostrar el amor a su difunta esposa.