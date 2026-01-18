Lleva dos semanas en el ‘Top 10’ de Netflix: la obra maestra de 2022 que pasó desapercibida

En un ranking de viralidad tan cambiante como el de Netflix se ha colado, sin previo aviso, un título protagonizado por Thandiwe Newton que pasó en su momento, completamente desapercibido. Nos referimos a Tierra sin ley, una producción de 2022 que acaba de encontrar una nueva vida dentro del catálogo de la «gran N roja». Pero ¿por qué casi un lustro después este thriller está conquistando a toda la audiencia del líder del streaming? ¿qué dice la crítica de ella? ¿Cuál es su argumento?

El triunfo momentáneo de Tierra sin ley es fruto del fenómeno que viven una buena parte de esos proyectos cuyo desempeño en la taquilla es exiguo, aunque acorde a los complejos tiempos de la exhibición teatral que vivimos. No obstante y como ya hemos comentado en alguna ocasión, el auge del mercado del vídeo bajo demanda y el cambio de paradigma en el consumo audiovisual suponen una «vida extra» para el ostracismo mediático vivido por estos largometrajes. Por eso, la sensación de no tener que pagar expresamente por un un contenido en concreto, le otorga a Netflix y a este trabajo de Thandiwe Newton la facilidad para dar el salto, en un sólo «click», de ser una opción de nicho a brillar ante millones de espectadores en decenas de países.

Netflix brilla bajo el foco de Thandiwe Newton

La sinopsis oficial de Tierra sin ley nos pone en la piel de Sandra Guidry (Newton), una profesora de universidad que vive un momento de luto por el reciente fallecimiento de su madre. Sin embargo, no tendrá demasiado tiempo para sanar la pérdida, pues sobre sus terrenos aparecen dos cazadores que la intimidan. Sandra deberá defenderse ante la ausencia de la autoridad del condado en un enfrentamiento que tendrá resultados catastróficos.

Bajo esta premisa, hablamos de un neo-western. Es decir, de un argumento que traslada los arquetipos clásicos del género a un entorno moderno. Este suele ubicarse habitualmente, en lugares concretos del oeste de Estados Unidos. Como es por ejemplo, el caso de la excelente Comanchería (David Mackenzie, 2016). Así, Tierra sin ley funciona como un filme fantástico para todos esos espectadores que disfrutan de lo lindo con las historias de personajes que toman la justicia por su mano en espacios aislados donde no llega la policía .

El trabajo dirigido por Julian Higgins únicamente está disponible en Netflix y Thandiwe Newton, aparece acompañada por un reparto que sin ser tan mediático como ella, cumple con creces con actuaciones solventes. Tanaya Bealty, Jefferson White, Jeremy Bobb, Kai Lennox y Joris Jarski completan el elenco secundario. Newton ha sido dos veces nominada al Globo de Oro por Westworld (Jonathan Nolan, 2016) y ha estado presente en productos taquilleros como En busca de la felicidad (Gabriele Muccino, 2006), Misión Imposible 2 (John Woo, 2000) o Crash (Paul Haggis, 2004).

Su puesto en el Top 10

A fecha de la escritura del presente artículo, Tierra sin ley ocupa el tercer puesto en el top 10 de las películas más vistas de España. Esta es la lista completa: