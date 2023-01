Lista de las nominaciones cinematográficas a los SAG AWARDS 2023

No son tan glamurosos como Los Globos de Oro, pero sin duda Los premios del sindicato de actores de Hollywood (SAG AWARDS) tienen una vital relevancia e influencia de cara a las predicciones de los Oscar. No olvidemos que parte de los Académicos que eligen estas nominaciones, forman parte también de los responsables que al final decidirán los nominados finales a la alfombra roja previstos para este año. Por eso, esta lista de nominados que acaban de publicar los SAG AWARDS 2023 es tan relevante.

Las encargadas de nombrar los nominados hoy han sido Haley Lu Richardson de la serie The White Lotus y Ashley Park de Emily en París. Como era de esperar, Almas en pena de Inisherin y Todo a la vez en todas partes lideran las principales candidaturas a los SAG AWARDS 2023. En el apartado interpretativo femenino Ana de Armas y su Marilyn de Blonde volverán a tener un nuevo asalto directo contra Cate Blanchet y TÁR, quien la madrugada pasada se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz en una película dramática. Eso sí, existen algunas sorpresas como la de Adam Sandler por su papel en el drama deportivo Garra.

Congratulations to the nominees for Female Actor in a Leading Role: Cate Blanchett, @violadavis Ana de Armas, Danielle Deadwyler and Michelle Yeoh! We're in for an amazing show! ✨🎉 #sagawards pic.twitter.com/QUMhCJZ0KQ

— SAG Awards® (@SAGawards) January 11, 2023