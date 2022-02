Las películas biográficas sobre cantantes están de moda. Si hace algunos días pudimos ver el tráiler de Elvis, hoy nos levantamos con la noticia de que otra leyenda de la música, Bob Marley, tendrá su biopic en la gran pantalla. Según Deadline, el honor de interpretar al cantante jamaicano recaerá en Kingsley Ben-Adir, actor que hemos podido ver en la serie de Peaky Blinders.

Paramount Pictures ya adaptó con éxito la vida de Elton John con éxito en Rocketman y ahora, casi después de un año buscando al candidato perfecto, parece que por fin se han decidido con Ben-Adir. Y no será porque no han indagado en el mercado de intérpretes, pues el medio detalla que la productora realizó audiciones interminables, manejando varios actores para el papel, antes de decidirse por el que será definitivamente la leyenda jamaicana. Este biopic todavía no tiene título oficial, pero sabemos que la esposa del cantante, Rita Harley y sus hijos Ziggy y Cedella Marley, producirán junto a la compañía y Robert Teitel.

Detrás de las cámaras se sentará Reinaldo Marcus Green, el director de El método Williams, sin duda una de las cintas biográficas del año, con serias posibilidades de llevarse un Oscar para el actor Will Smith. La carrera de Kingsley Ben-Adir nace con éxito en la televisión, gracias a series como Vera o The OA y finalmente, formando parte de la cuarta y quinta temporada de Peaky Blinders. Actualmente se encuentra filmando la nueva serie de Marvel, Secret Invasion, en la que interpreta a un villano todavía sin nombre.

En el cine su trabajo tampoco ha pasado desapercibido. Su papel más reconocido se dio en el 2020, cuando se puso en la piel de Malcolm X en Una noche en Miami, aunque seguramente ponerse en la piel de Bob Marley vaya a convertirse, al instante, en el papel por el que todo el mundo lo reconocerá. Marley murió a los 36 años debido a una infección en el su pie, pero antes compuso algunos de los temas más icónicos de la historia de la música; Get Up, One Love, No woman, No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier o Jammin.