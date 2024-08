‘Jurassic World: Rebirth’: primeras imágenes del regreso a la franquicia con Scarlett Johansson

Universal Pictures no está perdiendo el tiempo con la franquicia jurásica más grande de la historia del cine. Algo nada sorprendente si tenemos en cuenta que dicha saga de películas ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en el box office mundial. Sin embargo y conocedora del detrimento narrativo de sus tramas, Jurassic World: Rebirth supone una nueva secuela, pero del mismo modo tiene grandes trazos de reboot. Por ello, la que será la séptima aventura de la propiedad intelectual ha cambiado de director y se ha despedido de sus antiguos protagonistas, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Aunque claro, la ausencia de estas estrellas no quiere decir que el próximo filme no vaya a tener a nuevas figuras de la interpretación comandando la dirección de Gareth Edwards.

De este modo, ya hemos podido echar un vistazo a las primeras imágenes de sus recién incorporados protagonistas: Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, los cuales aparecen acechando con interés y escondidos tras unos frondosos matorrales. Falta decir que cualquier fan del legado de Steven Spielberg y Michael Crichton puede imaginarse qué tipo de criatura es la que están observando. por otro lado, Edwards también ha compartido una imagen del dos veces ganador del premio de la Academia, Mahershala Ali. El actor de Moonlight lleva puesto un uniforme militar y parece gesticular con ahínco, mientras sujeta una bengala roja. La cual, tradicionalmente en este universo de ciencia ficción suele utilizarse por los personajes para distraer al temible tiranosaurio rex.

Por el momento, todavía no hemos podido ver al resto del elenco que conforman Manuel García-Rulfo (Los siete magníficos), Rupert Friend (Orgullo y prejuicio), David Iacono (Joker) y Luna Blaise (Deltopia).

¿De qué tratará ‘Jurassic World: Rebirth’?

La nueva entrega de Jurassic World: Rebirth ha recuperado la esperanza en la franquicia por parte de los espectadores. Sobre todo, por la decisión de colocar tras las cámaras al responsable de Star Wars: Rogue One y The Creator. Edwards es un apasionado del género y un hombre con la experiencia suficiente para asegurar que el blockbuster recupere ese brillo que paulatinamente la saga ha ido perdiendo. Esa responsabilidad recae igualmente en el regreso del guionista David Koepp, artífice del libreto de las dos primeras entregas. La guinda del pastel corre a cargo de Steven Spielberg, produciendo el largometraje bajo su sello Amblin Pictures. El regreso de Koepp al jurásico será la primera de sus dos futuras colaboraciones con el rey Midas de Hollywood, pues en 2026 estrenarán una película de ovnis todavía sin título.

Por lo que de momento conocemos de su historia, Jurassic World: Rebirth nos situará cronológicamente cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominion, donde la ecología del planeta ha demostrado ser en gran medida inhóspita para los dinosaurios. Los pocos que quedan, se han mudado a entornos ecuatoriales con climas más cercanos al que en algún momento fue su ecosistema. Dentro de esta biosfera tropical, las tres criaturas más colosales de esta raza tienen la clave para extraer una droga que podría salvar millones de vidas.

En la propuesta, Johansson da visa a Zora Bennet, una experta en operaciones encubiertas que ha sido contratada para liderar la misión secreta de extraer el código genético de los tres gigantescos dinosaurios. Su cometido, se ve interrumpido al cruzarse con una familia de civiles y juntos, quedan varados en una isla llena de depredadores. Al evidente peligro se le sumará el misterio de enfrentarse cara a cara con un siniestro descubrimiento que ha sido ocultado al resto del mundo durante décadas.

Un estreno…¿lleno de récords?

Jurassic World: Rebirth llegará a las salas de cine el próximo 2 de julio de 2025 y se espera obviamente, que sea un auténtico taquillazo mundial. Dominion, a pesar de sus críticas nefastas superó todas las expectativas económicas, generando más de 1.000 millones de dólares en la cartelera mundial. Un punto de ventaja que tendrá un ligero handicap estratégico. Es mes tendrá otras dos gigantescas rivales del mundo de los superhéroes. Por un lado, el inicio del nuevo DC Universe que está creando James Gunn con Superman: Legacy (11 de julio) y por otro, el reboot de Los cuatro fantásticos de Marvel (25 de julio).

El mes marcará el devenir de la próxima taquilla veraniega, la cual podría romper todos los récords mundiales a través de un efecto parecido al de «Barbenheimer» o ser un desastre económico para alguno de los estudios, ya sea la propia Universal, Disney o Warner Bros.