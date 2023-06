Jon Hamm abandonó la lectura de guion de ‘Megalópolis’

El director Francis Ford Coppola siempre ha asumido riesgos creativos increíbles para sus películas. Por eso, los fans del director de El Padrino no se alarmaron cuando comenzaron a surgir los rumores en torno al desastre de rodaje que estaba siendo Megalópolis, su nueva y gigantesca película. Porque a pesar de que él mismo haya financiado un proyecto de más de 120 millones de presupuesto, estamos hablando del hombre que sacó adelante Apocalypse Now. Ahora una nueva información (esta vez positiva) por parte del actor Jon Hamm confirma que estaremos ante una escala de película descomunal.

“Mira lo que está haciendo Francis Ford Coppola en este momento. Está haciendo una película de 300 millones de dólares que simplemente quería hacer”, comenzaba explicando el actor de Mad Men en el podcast Back to One. El intérprete explicó en el programa de radio que sabe a ciencia cierta que es una película muy difícil de hacer, por lo que le parece fantástica la valentía del galardonado cineasta: “Hice una lectura de guion, sé lo imposible que es hacer esta película. Pero lo está logrando. Y que Dios lo bendiga, eso es exactamente lo que debería estar haciendo”.

Hamm comentó que Coppola le invitó a participar en una mirada interna hacia el proceso creativo del proyecto, en una lectura de mesa de guion de la historia. Aunque no participa oficialmente en el filme, formó parte de un grupo de actores que ayudaron a Coppola a trabajar el material, marchándose gratamente sorprendido por el alcance del proyecto. Las declaraciones de Jon Hamm se unen a las que hace unos meses hizo Adam Driver, quien es el protagonista del largometraje. “Megalópolis es una de las cosas más emocionantes de las que he sido parte, con Francis en particular. Es una de las mejores experiencias de rodaje que he tenido”, contó el actor hace unos meses.

El rodaje de Megalópolis comenzó en otoño del año pasado y ahora mismo se encuentra en postproducción. Debería tener su estreno en algún momento de 2023, pero debido a los múltiples retrasos es posible que no veamos la faraónica apuesta de Coppola hasta bien entrado 2024. Según su sinopsis oficial, la historia es un drama de ciencia ficción en la que un arquitecto pretende reconstruir la ciudad de Nueva York, después de un desastre devastador, en una utopía que el mismo describe como “Megalópolis”. El reparto principal está formado por Adam Driver, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Forest Whitakery Laurence Fishburne, entre otros.