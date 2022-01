La semana pasada recibimos la triste noticia de que John Wick 4 no se estrenará en 2022, sino en 2023. Un retraso de un año sin motivos a especificar y que la productora Lionsgate anunció con un teaser creado específicamente para ese fin. Al menos, sabemos que la continuación de Parabellum pondrá patas arriba el universo creado por Derek Kolstad. A los nombres ya reconocidos por los fans se han sumado varias estrellas nuevas: Donnie Yen (Rogue One), Hiroyuki Sanada (El último samurái), Bill Skarsgard (It), Shamier Anderson (Polizón) y Natalia Tena (Juego de tronos). Todos ellos tienen un nombre de personaje y agenciado, menos Clancy Brown. El actor de la renovada Dexter: New Blood ha hablado para Collider por primera vez sobre el misterioso rol que la productora todavía no ha querido revelar.

“Diré que es más de la Alta Mesa. Se revelan el tipo de complejidades de esa estructura de autoridad. Estoy en un par de escenas que podrían argumentar que son escenas de acción, supongo. Muchas de mis escenas son con Bill Skarsgard, lo cual fue muy divertido”, contaba Brown al medio. No pudo revelar más sobre su papel, ya que recordemos que la cinta se encuentra todavía en postproducción. Su estreno, el 24 de marzo del 2023 lleva a que todavía sea muy pronto para revelar detalles significativos de la continuación.

Lo que sí que pudo hacer Clancy Brown es confirmar que toda el aura de bondad que rodea al protagonista es totalmente cierto: “Estuve allí para la última noche de Lance (Reddick), lo cual fue bueno. Fue bueno porque tenía muchas ganas de conocer a Lance…y todos los reportajes sobre Keanu son absolutamente ciertos. Keanu lo hizo un punto para venir y celebrar un poco a Lance en ese último momento, lo cual fue realmente agradable. Buen tipo, ese Sr. Reeves”.

De momento, John Wick 4 no tiene un subtítulo oficial como su antecesora. Por como terminaba Parabellum, parece que la guerra entre la Alta Mesa y el Rey del Bowery (Laurence Fishburne) es inminente. El jefe de los sicarios de las calles tiene de su lado a un Baba Yaga algo cabreado con la poderosa organización, jurando al final de la cinta que quiere terminar con todos.