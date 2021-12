El final de 2021 nos ha traído una gran acumulación de los estrenos pospuestos, debido a la pandemia mundial. Creíamos que esos grandes retrasos que llevaron a que esperadas cintas como Dune o Sin tiempo para morir tardaran casi un año añadido en llegar a la cartelera, no se repetirían en 2022. Sin embargo, las malas noticias para los amantes de la acción es que hace escasas horas, Lionsgate ha anunciado que no habrá John Wick 4 en 2022. La compañía ha publicado un vídeo teaser que anuncia la nueva fecha.

(A continuación hay spoilers de John Wick 2 Parabellum)

En vez de llegar el 27 de mayo del 2022, la historia continuará en cines el 24 de marzo de 2023. La productora ha mostrado esta nueva fecha con un teaser que muestra las oficinas y entresijos del entramado criminal existente en este mundo de sicarios. Al igual que al final de John Wick 2, cuando se anunciaba la excomunión del personaje, son ahora estos funcionarios lo que muestran el nuevo cambio de fecha.

John Wick Parabellum finalizaba con la supuesta traición de Winston (Ian McShane), después de que Wick y Charon (Lance Riddick) terminasen con todos los asesinos que la Alta mesa había enviado al hotel continental. Sin embargo, como bien avisaba el título de la tercera parte, “Si vis pacem, para Bellum” (si quieres la paz, prepara la guerra) nos augura un enfrentamiento mucho más radical que lo visto anteriormente en la franquicia. A Wick lo salva uno de los soldados del Rey del Bowery y, cuando este le pregunta por sus intenciones finales, el protagonista lo tiene claro; quiere terminar con todos.

Una franquicia totalmente expandida

El éxito del universo creado por Derek Kolstad no vivirá solo de John Wick 4 y 5, sino que ya está preparando una serie precuela titulada The Continental, en la que participaran tanto McShane como Mel Gibson. Esta se situará en los 70 y relatará la creación del icónico hotel.

Por otra parte, también habrá un spin-off llamado Ballerina, protagonizado por la actriz cubana Ana de Armas.