Jason Momoa y Dave Bautista arrasan en Prime Video con esta buddy film cargada de acción

De Laurel y Hardy a Mel Gibson y Danny Glover, pasando por Bud Spencer y Terrence Hill, el subgénero de las buddy movies (películas de amigos) nos ha regalado horas y horas de puro entretenimiento cinematográfico. El esquema es simple, pero efectivo. Dos aliados inesperados y muy diferentes, deben unir fuerzas para cumplir un objetivo o derrotar a un enemigo común mientras su relación se estrecha. De hecho Zootrópolis 2, el gran taquillazo del pasado 2025, pertenece a esta categoría. Sin embargo, la recomendación de hoy es un título que se estrenó directamente en el streaming: Los hermanos demolición, la comedia cargada de acción con la que Jason Momoa y Dave Bautista están conquistando a los suscriptores de Prime Video.

La plataforma propiedad de Amazon lleva un par de años lanzando esta tipología de historias en su calendario de estrenos. En 2024 estrenó Hermanos, con Josh Brolin y Peter Dinklage y recientemente, el estudio hizo lo propio a través de Kevin James y Alan Ritchson con la viral Juego de niños. Ahora en esta ocasión, el tirón mediático de Momoa y Bautista ha llevado a que esta cinta se encuentre en el puesto número uno de las tendencias de Prime Video. Los hermanos demolición es una producción neozelandesa que está dirigida por el realizador puertorriqueño, Angel Manuel Soto. Director que hasta ahora, únicamente ha estrenado en cines Los reyes de Baltimore (2020) y Blue Beetle (2023), aunque que en 2027 dará un importante salto profesional en su carrera con la adaptación del videojuego Just Cause.

Pero por el momento, Soto debe contentarse con conquistar el streaming mediante un guion original de Jonathan Tropper. Escritor estadounidense responsable de El proyecto Adam (2022) y creador de la serie de Apple, Vicios ocultos (2025). Al igual que su director, el próximo año será clave para él, pues es quien firma el libreto de Star Wars: Starfighter. No obstante ¿de qué trata este proyecto que reúne a estas dos estrellas del cine de superhéroes?

Momoa y Bautista: pura fuerza para Prime Video

La sinopsis oficial de Los hermanos demolición es la siguiente: «Un improbable dúo de hermanastros (Jonny y James) representan dos personalidades opuestas. Uno es un detective rebelde y el otro, un disciplinado Navy SEAL que trabaja como instructor en Hawái, el hogar de ambos. El asesinato de su padre los vuelve a reunir y juntos, terminan investigando y destapando una conspiración criminal».

Acompañando a Momoa y Bautista, este placer culpable fílmico de Prime Video concentra a otros rostros conocidos de de la industria. Ahí está Temuera Morrison (El libro de Bobba Fett) o Jacob Batalon (Spider-Man: Homecoming). Claes Bang, Frankie Adams, Takamasa Ishihara, Stephen Root y Morena Baccarin, completan el casting secundario.

La Nº1 en Prime Video

Estrenada el pasado 28 de enero, Los hermanos demolición ocupan el primer puesto de las películas más vistas dentro de Prime. Un top que actualmente tiene la siguiente clasificación: