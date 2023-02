Ishana Night Shyamalan debutará como directora con ‘The Watchers’

Como bien saben los cinéfilos, el séptimo arte es una profesión que se hereda. La nueva demostración de ello es el anuncio del debut en la dirección de Ishana Night Shyamalan, la hija del cineasta M. Night Shyamalan. Según Deadline, la ópera prima de la hija del director de El sexto sentido será The Watchers, la adaptación de la novela homónima de A.M. Shine.

El proyecto fue adquirido por New Line Cinema tras un concurso muy demandado entre distribuidoras y productoras. A pesar de que esta vaya a ser su ópera prima, Ishana tiene cierta experiencia en el campo, ya que anteriormente ha trabajado en la segunda unidad de los últimos proyectos que ha dirigido su padre; como Old y Llaman a la puerta. La futura cineasta también ha tenido su hueco como guionista en la serie Servant de Apple TV. El estreno de The Watchers está programado para comenzar a filmarse a finales de este 2023 y se estrenará en 2024.

¿Cuál es la sinopsis de ‘The Watchers’?

La historia de The Watchers está ubicada en los bosques de Galway, donde las criaturas misteriosas tienen a humanos como mascotas. En este relato de terror, Mina es una joven protagonista que consigue escapar de las terribles criaturas, escondiéndose dentro de un búnker de hormigón con el resto de personas que durante mucho tiempo han sido secuestradas. Dependerá de ella y del resto de implicados descubrir quiénes son esos seres y por qué los mantienen encerrados en jaulas. M. Night Shyamalan y Ashwin Rajan ejercerán como productores de este debut.

De esta forma, New Line sigue su idilio con los productos de terror, después de haber sido los distribuidores principales del universo de Expediente Warren, la creación de James Wan en la que los demonólogos Ed y Lorraine Warren hacen todo lo posible por resolver casos paranormales por todo Estados Unidos. Una franquicia que por supuesto ha derivado en spin-offs como Annabelle.

Ishana Night Shyamalan no parará después del reciente estreno de Llaman a la puerta, pero su padre tampoco. El realizador de origen hindú tiene varios proyectos en mente e ideas originales y una de ellas, está pensada para estrenarse el próximo 5 de abril de 2024. Los fans del nombre que sorprendió al mundo con propuestas como El protegido o Señales no hará esperar demasiado a sus fans y para los que quieran una doble dosis de su terror y suspense tendrán ahora el añadido de su mejor alumna al frente de una producción tan ambiciosa como la obra de Shine.