M. Night Shyamalan ya tiene nueva película confirmada para 2024

Aunque todavía quedan 4 meses para que M. Night Shyamalan estrene en nuestro país Llaman a la puerta, Universal Pictures ya ha confirmado la fecha de su nuevo proyecto todavía sin título. La major lleva años financiando las historias llenas de suspense y terror nacidas de la particular mente del cineasta hindú. Por tanto, no debería sorprendernos que sin saber cómo funcionara en taquilla el último trabajo, la confianza en su trabajo sea tan absoluta. Esta última cinta será presumiblemente un thriller y según informa Deadline, llegará a las salas el 5 de abril de 2024.

Por supuesto, dado el estado prematuro de la producción y teniendo en cuenta el secreto que rodea a cada uno de los rodajes del director, todavía no conocemos ningún detalle ni de su casting ni de la trama. No sería extraño que Shyamalan repitiese con algún actor, como es por ejemplo el caso de Rupert Grint, quien aparece en Servant, su serie para Apple TV + y que estará en Llaman a la puerta, junto a Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge y la joven Kristen Cui. La información resaltó que la fecha era una semana después de la temporada de pascua, por lo que el estudio está fijando una fecha relevante para la futura historia del director de El sexto sentido.

Llaman a la puerta es uno de los títulos más esperados de principios de 2023 y no es para menos, dada la fama de realizador sorprendente que tiene Shyamalan. Para bien o para mal, el director siempre sabe “dar en la tecla”, gracias a sus historias potenciadas a través de poderosos plot-twist. Recientemente, pudimos disfrutar del primer tráiler de esa historia ubicada en una idílica cabaña, en la que la llegada de cuatro siniestros personajes provocaba la desaparición de una pareja que iba a pasar unos días con su hija pequeña. Comandados por el rol de Bautista, el grupo invasor articula que los actos que van a cometer tienen como objetivo evitar el apocalipsis. Aparentemente no son personajes en sus cabales, no obstante conociendo un poco la forma con la que el director plantea sus ingeniosas historias, el fin del mundo podría ser muy real.

El último trabajo que pudimos ver del realizador en cines fue Tiempo. Una aterradora historia sobre una familia en una playa paradisiaca en la que por arte de magia, se envejece de forma acelerada hasta llegar a la muerte. A la espera de saber cómo funcionará a nivel de taquilla y crítica LLaman a la puerta, la confirmación de un nuevo largometraje para Shyamalan confirma que su futuro fílmico está más que garantizado.