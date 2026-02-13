Inés Hernand utiliza el Benidorm Fest en TVE para hacer campaña: «Sobran gilipollas, hay que ir a votar»

Una vez más, Inés Hernand ha aprovechado el altavoz de TVE para lanzar mensajes políticos, en esta ocasión desde la segunda semifinal del Benidorm Fest. Hernand se ha dejado llevar de nuevo por sus arrebatos izquierdistas y, al hilo de la actuación de Funambulista, ha expresado que «sobran gilipollas».

La canción de Funambulista que ha desatado el frenesí de Inés Hernand -y le ha dado pie para lanzar su mensaje partidista desde la televisión pública- denuncia la influencia de las redes sociales y las pantallas en el día a día. La letra de Sobran gilipo**as, interpretada por Diego Cantero, ha sacado de nuevo a la palestra el activismo de la misma influencer que gritaba en la gala de los Goya de 2024 a Pedro Sánchez «¡eres un icono, presi! ¡Te queremos!».

Tras la puesta en escena de Funambulista, Inés Hernand aprovechó el plano para su reivindicación. «La verdad es que sobran gilipollas, por eso hay que ir a votar», ha dicho sobre la clase política. Aunque no se ha referido a ninguna formación ni líder en concreto, basta conocer los antecedentes de la influencer para saber que no estaba hablando de ningún partido ni líder de izquierdas.

Su momento más sonado fue la escena que protagonizó en los Goya, criticado por gran parte del público por manifestar «una declaración tan servil» en la televisión pública, que «nunca había caído tan bajo, ni en la dictadura».

El fanatismo de Inés Hernand en la alfombra roja sirvió para que RTVE volviera a ficharla, a pesar de sus fracasos -como La familia de la tele- y polémicas. Sin embargo, también sirvió para evidenciar -más, si cabe- la politización de la televisión pública, dominada por el sanchismo.

De hecho, los trabajadores de RTVE condenaron en un comunicado los «eructos, insultos y tono adulador» de la influencer. Rechazaron que se intentara justificar ese comportamiento con la excusa de hacer un formato «desenfadado», puesto que «cualquier contenido que lleve la marca RTVE debe cumplir con los estándares y neutralidad» de la corporación. «El tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radiotelevisión pública, que es la de todos», sentenciaban.

La gala del cine español fue únicamente una de las veces en las que se pudo ver ese lado hooligan de Hernand. Durante la ceremonia del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, la influencer pidió un «buen aplauso» para «el icono» Sánchez, del que dijo que «ha impulsado muchos avances».

«Te agradecemos todos esos avances que han conectado las luchas históricas de este movimiento. ¡Aplaudidle bien hombre, pobre Pedro!», instaba al público. El presidente del Gobierno siempre ha parecido satisfecho con este vasallaje. De hecho, en uno de esos tantos momentos, se delató en X.

En otra ocasión, la influencer se refirió a ETA. Lo hizo en un encuentro con los personajes de Operación Triunfo (OT). Lamentó la existencia de «líderes políticos que utilizan a día de hoy la palabra ETA con ligereza» y añadió, con evidente ignorancia sobre la banda terrorista, que «hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista».

Ahora, su mensaje ha llegado desde la primera edición del Benidorm Fest que se celebra sin conexión alguna con Eurovisión, también por razones políticas en línea con el sanchismo desde RTVE. El ganador no representará a España en el festival, ya que -aun siendo uno de los países del Big Five- abandonó el certamen para protestar por la participación de Israel.