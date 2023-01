El impresionante documental que cuenta las historias más íntimas de Lola Flores

Para entender la relevancia internacional de figuras imperantes en nuestra actualidad musical como Rosalía o C. Tangana (ahora El madrileño) hay que retroceder unas décadas en el tiempo para comprender el legado de ‘La Faraona’. Lola Flores ya sembró, traspasando todo tipo de fronteras y convencionalismos, la figura del artista dentro y fuera de los escenarios. Como bien le dijo alguien una vez en Nueva York (lo de la crítica del Times ha sido desmentido por sus hijas) “ni canta ni baila, pero no se la pierdan” y precisamente esto mismo, es lo que deberíamos plantearnos con su nueva serie documental, Lola. La producción de 100 Balas y Movistar +, no tiene pelos en la lengua y a través de 44 entrevistas a músicos de la escena se rinde un sincero homenaje a una leyenda inmortal.

4 episodios revisan la vida y la carrera de Lola Flores a través de frases inolvidables y momentos únicos. “Si me queréis, irse”, “Muchas gracias pero el pendiente no se puede perder, Íñigo” o aquello de “si una peseta me diera cada español…” son sólo algunas de las citas que forman ya parte del imaginario colectivo de nuestro país. Para saber lo adelantada que estaba a su tiempo, simplemente hay que echar un vistazo al carácter de mujer libre, fuerte y valiente que mostró en una España que no era ni la mitad de moderna de lo que es ahora. De hecho, estaba tan dispuesta a romper tabús de la otrora sociedad española que hasta se atrevió abiertamente a hablar del lesbianismo con aquello de “quién no se ha dado un pipazo con una amiga”. Rompiendo todo tipo de barreras, Lola nos ofrece una panorámica de la transformación de Flores en el mayor icono pop del siglo XX en el territorio.

Dirigido por Israel del Santo y Luis Sánchez-Gijón, cada capítulo de 50 minutos tiene intervenciones de un amplio abanico de la escena musical hispanohablante, además del testimonio profundo y cercano de su hija Lolita y de su hermana Carmen Flores. En la parte de la figura de estrella, encontramos distribuidos en los episodios entrevistas de Rosalía, Nathy Peluso, Ara Malikian, C.Tangana y Miguel Poveda.

Los títulos de cada episodio. ‘Ni canta, ni baila’, ‘La Faraona’, ‘Extraterrestre’ y ‘El brillo de los ojos’, ofrecen una idea de la implicación y curiosidad con la que se ha planteado esta radiografía estrenada el pasado 2021.

La fotografía de Lola corre a cargo de Lati Maraña, mientras que el guion de las piezas lo ha firmado Javier Pascual.