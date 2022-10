La relación que une a las hijas de Antonio Carmona con C Tangana

Las hijas de Antonio Carmona han crecido rodeadas de música, arte y fama, por lo que no sorprende que ellas compartan con su padre la pasión por la música y el espectáculo. Esto las ha llevado a vincularse con uno de los artistas más conocidos en el panorama musical español, C Tangana. Esta es la relación que comparten y sus proyectos en común para este año 2022.

Las hijas de Antonio Carmona y su relación con C Tangana

Este artista y las hijas de Antonio Carmona, Lucía Fernanda y Marina Carmona, tienen mucho en común y buscan destacar por un estilo propio en la industria musical. Han empezado sus carreras pisando fuerte, demostrando al público que son mucho más que las hijas del artista. Ahora, ambas han decidido apostar por el proyecto de C Tangana y lo acompañan en su gira musical.

«Con C Tangana he querido aportar por romper el estereotipo de flamenco. En este nuevo show nos lleva a una parte diferente. Es un artista que apuesta por nuevos proyectos y quiere que sumemos en sus conciertos.» comentaba en una entrevista para Diez minutos Marina Carmona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAЯINA CARMONA (@marinacarmona)

Artistas tan internacionales como C Tangana o Rosalía abren la puerta a explorar nuevos estilos dentro del flamenco, no solo en España, sino en todo el mundo. Por ello, colaborar con ellos es apostar por las posibilidades de este género, apostando no solo por apoyar la música de estos artistas, sino también abrirse puertas para crear música propia en un futuro.

Optan por esta gira para seguir desarrollando sus estilos y colaborando por C Tangana pretenden sumar en el espectáculo. Marina Carmona ya forma parte del equipo de C Tangana para su gira, su voz acompañará a la del artista en sus directos y en los conciertos tendrá especial protagonismo. Podremos encontrar su voz, por ejemplo, interpretando Antes de Morirme de C Tangana, realizando las partes de la canción inicialmente cantada por Rosalía.

Lucía Fernanda, que ha querido desvincularse un poco de todo lo que simboliza su apellido, también llega pisando fuerte en la industria. Aún con esta desvinculación de su nombre artístico del legado de su padre en el mundo de la música, este es un gran consejero para ella y no duda en enseñarle sus propuestas para conocer su opinión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucía Fernanda (@imluciafernanda)

Ella también comentó en una entrevista para La Razón que trabajar con C Tangana era toda una oportunidad. Esta colaboración surgió a raíz del tema ‘Me maten’ de C Tangana junto a Antonio Carmona. Allí el artista vio posibilidades en la voz de Lucía Fernanda y ahora ella también es una pieza clave en esta gira. «Para mí, trabajar con él ha supuesto todo un aprendizaje que he podido absorber de él y de los artistas de los que se rodea» comentaba en la entrevista sobre la colaboración con C Tangana en la industria de la música.