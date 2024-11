Iker Jiménez, sobre su marcha de la ‘Cadena Ser’: «Un chivato dijo que me había saltado las normas»

Iker Jiménez ha hablado sin tapujos de su salida de la Cadena Ser tras muchos años de éxito con el programa Milenio 3. El presentador de Cuarto Milenio quiso ser sincero con su audiencia de Cuatro y empezó diciendo que: «En mi trayectoria, me he tenido que ir de muchos sitios. Yo tengo muchos defectos, es evidente, pero uno que no tengo es el de la cobardía», dijo Jiménez antes de explicar los motivos que le llevaron a irse de la emisora de Prisa: «Hicimos un especial del ébola y [los expertos entrevistados] nos dijeron que era una puñetera barbaridad. «Resulta que un chivato de bastante éxito subió al despacho principal y dijo que Iker se había saltado las normas… ¿Qué normas? Y fue la primera vez que Carmen y yo dijimos: ‘Ah, que hay normas informativas ante esta crisis. Al día siguiente, recibí una llamada y me dijo uno de los jefes: Te has saltado todas las normas, Iker, hay unas pautas sobre el ébola’, que no tenía nada que ver con la objetividad que los científicos decían sobre el ébola».

Después de unas semanas en el centro de la polémica por cómo dio ciertas informaciones sobre la DANA (le acusaron de propagar bulos y se enfrentó a la marcha del banco ING como anunciante), Iker Jiménez quiso, el domingo 24 de noviembre, hablar para sus espectadores de Cuarto Milenio sobre su ética en el trabajo.

«En mi trayectoria, me he tenido que ir de muchos sitios. Yo tengo muchos defectos, es evidente, pero uno que no tengo es el de la cobardía. Quizás por una excesiva fe en mí mismo, me ha hecho tomar decisiones que no parecían lógicas, ni lo más positivo. Pero he sido así y me alegra haber sido así. No tengo ningún problema en marcharme de ningún sitio y esto no lo digo por mi cadena, porque ustedes ya saben cómo pienso», arrancó el presentador de Mediaset.

A partir de ahí, Iker quiso recordar su etapa en la Cadena Ser con el programa Milenio 3, la versión radiofónica -y original- de Cuarto Milenio. «Quiero aclarar que a la Ser la llevo aquí», comentó señalándose el corazón. «Lo hice por la libertad. Teníamos gran éxito y en el 2014 pasó algo que, para mí, fue bastante simbólico. ¿Se acuerdan del ébola? Tanto Carmen como yo, como todo el equipo, nos hemos aproximado a la actualidad con una ingenuidad tremenda, sin darnos cuenta de los intereses internos, con la misma calidez con la que hablamos de los ovnis».

«Hicimos un especial del ébola y [los expertos entrevistados] nos dijeron que era una puñetera barbaridad», dijo Iker para, después, contar toda una trama de traiciones: «Resulta que un chivato de bastante éxito subió al despacho principal y dijo que Iker se había saltado las normas… ¿Qué normas? Y fue la primera vez que Carmen y yo dijimos ‘Ah, que hay normas informativas ante esta crisis’. Al día siguiente, recibí una llamada y me dijo uno de los jefes: ‘Te has saltado todas las normas, Iker, hay unas pautas sobre el ébola’, que no tenía nada que ver con la objetividad que los científicos decían sobre el ébola».

«Me dijo que a partir de ese momento le tenía que dar el guión porque tenían que verificar lo que iba a decir, y yo le dije: ‘Oiga, llevo aquí trece años y ya me dirá qué guion voy a hacer de lo que no existe guión’. Esto es la clave de todo. He ido sin guión toda mi vida», contó Jiménez para concluir que: «Ahí empezó el momento en el que me quise marchar de la Ser nunca lo he contado con esta crudeza. Me quise ir antes, pero cumplí mi contrato porque me lo pidió Carmen».