‘I am’, la serie británica que estrena COSMO el 23 de mayo

Una de las series más esperadas de este año es I am, una prometedora e inteligente ficción británica que estrena COSMO el martes 23 de mayo a las 22 horas. Una serie del premiado guionista y director Dominic Savage (La búsqueda de la felicidad) que ha contado con la actriz Kate Winslet, que ya triunfó con Mare of Easttown, como una de sus protagonistas. Esta serie ya ha recibido varias nominaciones a los Bafta, los Premios de la Academia Británica de la Televisión.

El director ha contado con la colaboración de las actrices protagonistas de cada episodio para abordar temas que afectan a las mujeres como las relaciones de pareja, la salud mental, el papel de la mujer actual o los peligros de las redes sociales.

Además de Kate Winslet, la serie I am cuenta con un reparto de lujo compuesto por las actrices Vicky McClure (Line of Duty), Samantha Morton (The Walking Dead), Gemma Chan (Eternals), Suranne Jones (Doctora Foster), Letitia Wright (Black Panther) y Lesley Manville (El hilo invisible).

Siete mujeres en apuros

En la primera temporada, que es la que se estrena el 23 de mayo, la actriz Vicky McClure interpreta el papel de Nicola, una mujer atrapada en una relación disfuncional y coercitiva que se pasa los días buscando motivos para quedarse o dejar a su pareja. La actriz Samantha Morton da vida a Kirsty, una madre que debe encontrar la manera de cuidar de sus dos hijas tras ser abandonada por su pareja y la actriz Gemma Chan interpreta el papel de Hannah, una treintañera soltera que tiene que lidiar con las expectativas sociales que la rodean y cuestionan.

En la segunda temporada, que se estrenará en COSMO el martes 13 de junio a las 22.00 horas, la actriz Suranne Jones interpreta a Victoria, una mujer extremadamente perfeccionista que sufre una crisis vital que afecta a toda su familia. También Letitia Wright da vida a Danielle, una joven que huyendo del amor acaba enamorándose de un hombre con un oscuro secreto y Lesley Manville el de María, una mujer que en su 60 cumpleaños se replantea su vida y las dolorosas grietas de su relación.

La tercera temporada tiene solo de un episodio de 90 minutos, pero todavía no sabemos la fecha de estreno. Esta tercera entrega está protagonizada por la conocida actriz Kate Winslet y su hija en la vida real, Mia Threapleton. Kate interpreta el papel de Ruth, una madre soltera de clase media que de repente pierde el contacto con su hija Freya que es una adolescente con una peligrosa adicción a las redes sociales.