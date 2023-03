La hija de Steven Spielberg debutará como directora en ‘Please Don’t Feed the Children’

En Hollywood recientemente se puso de moda (por mal que le pese a Jamie Lee Curtis) el término ‘Nepo Babies’. Una palabra que se utiliza culturalmente para describir cómo la industria del espectáculo es un lugar hostil y complicado y que buena parte de sus estrellas, lo son gracias a formar parte de una clase privilegiada. Hijos de productores, actores y cineastas siempre lo han tenido por norma, más sencillo en el desarrollo de su carrera profesional, pero es cierto que antes existían más intérpretes exitosos provenientes de familias humildes. Un ejemplo má de esta situación llega con Please Don’t Feed the Children, la película con la que la hija de Steven Spielberg debutará como directora.

Hasta ahora, aparte de dirigir dos cortometrajes, la experiencia profesional de Destry Allyn se basaba en algunos trabajos como actriz, pero sobre todo en su rol de influencer y modelo. La también hija de la actriz Kate Caps, ya ha fichado según informa Deadline a la estrella de Downton Abbey, Michelle Dockery. Pero, ¿de qué tratará Please Don’t Feed the Children? Bueno, pues por el momento sabemos que será una historia pandémica, en la que después de un devastador virus, la población adulta del país se ha visto mermada. Ante esto, un grupo de huérfanos huirán de su hogar en busca de una nueva vida que les aporte esperanza. Desgraciadamente, por el camino toparan con una extraña mujer que tiene un oscuro y peligroso secreto detrás.

La noticia del salto a la dirección de la hija de Steven Spielberg llega tan sólo, unos pocos días después de que supiéramos que Ishana Night Shyamalan, hija del director de El sexto sentido y El bosque, debutaría también tras las cámaras con una adaptación de The Watchers. No es la primera (ni será la última) que el hijo o la hija de un realizador se aventure a seguir el camino de su padre. El ejemplo más directo es Sofia Coppola, pero también Jason Reitman, Brandon Cronenberg, Jonás Cuarón o el español Jonás Trueba.

Dignificar la herencia del Rey Midas de Hollywood es una tarea imposible para cualquiera de los mortales y por tanto, este supone un salto valiente en la carrera de Destry Allyn que si que ha obtenido cierto reconocimiento en el City of Angels Women’s Film Festival con la pieza corta, Let Me Go the Rigth Way.