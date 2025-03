A Helen Mirren nunca le ha gustado 007: «Está impregnado de un profundo sexismo»

Desde que surgió la noticia sobre el traspaso del control creativo de James Bond a las manos de Amazon MGM, no han sido pocos los rumores sobre el reinicio de una de las sagas de acción más icónicas del séptimo arte. Figuras como Daniel Craig o Pierce Brosnan criticaron el futuro devenir de la franquicia, mientras que los rumores sobre una hipotética dirección de Christopher Nolan iban tomando un impulso esperanzador para los fans. Por el momento, tenemos claro que los productores ejecutivos Amy Pascal y David Heyman supervisarán las nuevas películas de una licencia que sufre como todas las narrativas del celuloide, el eterno debate de mantenerse fiel al espíritu de la creación de Ian Fleming o amoldarse a los nuevos tiempos. Bueno, mientras descubrimos si se da o no dicha transformación, figuras tan internacionales como Helen Mirren no tienen ningún reparo en manifestar su poca apreciación hacia la figura de 007.

Sí, a pesar de ser una eminencia dentro de la interpretación británica, a la ganadora del Oscar no le tiembla la voz al manifestarse en contra de una de las grandes creaciones de la literatura de su país. Craig se despidió del esmoquin y del Martini con vodka mezclado, no agitado en Sin tiempo para morir (2021). Por tanto y sabiendo que este año no tendremos una nueva entrega, hablamos de mínimo un lustro sin un filme del espía. Uno de los periodos de tiempo más largos sin un largometraje del personaje, pues para recordar un parón tan grande entre cintas de Bond, tendríamos que remontarnos a finales de los 80, cuando entre 1989 y 1995 no se estrenó ninguna película del rol por varios conflictos autorales y de derechos de autor. Pero este largo impasse podría tener los días contados con la elección de Pascal y Heyman y de seguro, ambos ejecutivos no sólo se encuentran cotejando el nombre del nuevo Bond, sino de los demás personajes canónicos en el universo de Fleming.

Sin tener claro quién ocupará qué puesto, lo que tenemos claro tras las recientes declaraciones de Helen Mirren es que no deberían molestarla para ver si quiere ser M, la jefa de 007 y de todo el MI6.

A Helen Mirren no le gusta 007

Con el estatus de ser uno de los tótems más relevantes de la interpretación británica, resulta un poco chocante que Helen Mirren se posicione tan en contra de un mito nacional tan relevante como 007.

Así, en su última entrevista con The Standard, quien fuese la Isabel II en The Queen fue muy clara al expresar que «nunca le gustaron» las películas de la mencionada franquicia por culpa de su «profundo sexismo».

«Toda la serie de James Bon no era algo para mí. De verdad que no. Nunca me gustó James Bon. Nunca me gustó como eran las mujeres en James Bond. Todo el concepto de James Bond está impregnado de un profundo sexismo y nace de él», explicaba la actriz. Tras ello, continuó expresando su discrepancia hacia la representación del género femenino en los 27 largometrajes protagonizados por el agente con licencia para matar: «Las mujeres siempre han sido una parte fundamental e increíblemente importante del Servicio Secreto. Siempre lo han sido. Y muy valientes. Si escuchas lo que hicieron las mujeres en la Resistencia Francesa, son increíblemente valientes. Así que contaría historias reales sobre mujeres extraordinarias que han trabajado en ese mundo», contestó cuando le preguntaron si el nuevo James Bond debería ser una mujer.

Un Bond…¿siempre masculino?

Ni los perfiles desencantados con el perfil de la saga desean ver un intercambio de género para el personaje. No se ha anunciado qué deparará el futuro, pero no hay nada seguro en este sentido, ya que quien aseguraba una inequívoca permanencia masculina en el rol era Barbara Broccoli, la antigua ejecutiva al control de la IP.

Ana de Armas también se pronunció hace varios años sobre el tema y al igual que Helen Mirren con 007, la actriz cubana no ve ninguna necesidad en una Bond mujer: «Me gustaría que los papeles femeninos en las películas de Bond, aunque Bond siga siendo un hombre, cobrarán vida de otra manera. Que se les diera un papel más importante y un mayor reconocimiento. Eso es lo que creo que es más interesante que cambiar las cosas».

Según se ha rumoreado en medios como The Sun, la próxima película de James Bond llegará en 2027.