Estrenos: ‘Megalópolis’ de Francis Ford Coppola llega por fin a la cartelera

Los estrenos de la cartelera traen este fin de semana una de las películas más esperadas del año. Megalópolis es la polémica última cinta que ha dirigido y autofinanciado Francis Ford Coppola y, tras ser vilipendiada por la crítica mundial, ahora es el público quien tendrá que dictar sentencia contra el reciente trabajo del director de El Padrino. Con 120 millones de dólares de presupuesto invertidos por el propio cineasta, la historia de ciencia ficción que protagoniza Adam Driver necesita generar al menos, unos 400 millones de dólares en el box office sino quiere ser el gran desastre comercial del 2024. Una taquilla que recibe del mismo modo, dos propuestas españolas basadas en hechos reales, como son Soy Nevenka y La virgen roja, además de contar toda una serie de nuevas historias fílmicas disponibles desde hoy mismo:

‘Megalópolis’

Las polémicas que han rodeado a Megalópolis han sido casi más grandes que el propio sacrificio de Coppola para realizarla. Y no es que el cineasta italoamericano no se haya rodeado bien para la ocasión. Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman…toda una serie de importantes estrellas no se han querido perder la realización de la obra más ambiciosa del seis veces ganador del premio a la Academia.

Megalópolis es una fábula romana ambientada en una América moderna imaginada. Bautizada como La ciudad de Nueva Roma, esta urbe se encuentra en un momento de cambio clave que enfrenta a dos hombres. Por un lado, el arquitecto y genio artista César Catilina, quien busca un futuro utópico e idealista para la dicha ciudad. Por otro, tenemos a Franklyn Cicero, quien lo que quiere es conservar el statu quo que mantiene la ciudad. Entre ambos se encuentra Julia, la hija de Cicero, cuyo amor por César le hará dividir su lealtad, obligándole a decidir lo que realmente necesita la humanidad.

‘Soy Nevenka’

Por supuesto, no sólo la Megalópolis de Coppola tendrá una fuerte presencia en las salas españolas. El cine patrio trae la historia real de Nevenka, una concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada que sufre una persecución implacable, tanto en lo sentimental como en lo profesional por parte del alcalde. Ella decidió denunciarle aun sabiendo que pagaría un precio muy alto: un juicio público en el que ni su entorno ni la ciudad la apoya. Partiendo del libro de Juan José Millás y dirigida por Icíar Bollaín, el reparto cuenta con Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez y Carlos Serrano, entre otros.

‘La virgen roja’

La directora Paula Ortiz nos trae otro guion basado en hechos reales que han escrito Eduard Sola y la directora de Libertad, Clara Roquet. Protagonizada por Najwa Nimri y Alba Planas, la historia se centra en Hildegart y su madre, Aurora. Esta ha criado a su hija para convertirse en la mujer del futuro en plena España de los años 30. Pero cuando cumple 18, Hildegart comienza a experimentar la libertad conociendo a Abel Velilla y escapando del controlador nido materno. Aurora hará todo lo posible para evitar que su hija se aleje de ella.

‘Emmanuelle’

Comandada por Noémie Merlant y Naomi Watts, Emmanuelle se centra en una protagonista que debe viajar hasta Hong Kong para revisar la bajada de ingresos de uno de los establecimientos de la cadena de hoteles para la que trabaja. Pero cuando llega allí, se da cuenta que todo funciona a la perfección, con lo que debe buscar una excusa para despedir a la directora. Entre medias, la mujer se obsesionará con un ejecutivo que transita el lujoso hospedaje.

‘El hombre del saco’

Sam Clafin (Los juegos del hambre: En llamas) es lo más destacado de una historia de terror convencional que bebe de la leyenda que todo niño conoce: el hombre del saco. Pero el protagonista sí que ha sufrido de verdad un encuentro con la criatura que se lleva a los niños que se portan mal, por lo que años después de regreso a su antigua casa y con su hijo, simplemente desea que el monstruo no vuelva a aparecer.

Reestrenos

Aparte del fracaso anticipado que posiblemente sea Megalópolis, la cartelera de este fin de semana se nutre de dos importantes reestrenos comerciales. El primero de ellos es Spider-Man: Homecoming, la primera aventura de Tom Holland como hombre araña que forma parte de la colección de reestrenos que está llevando a cabo Sony Pictures con la franquicia. La segunda vuelta a los cines es la de Interstellar, la obra maestra de Christopher Nolan cumple 10 años y lo celebra, devolviendo su puro espectáculo visual y sonoro a los cines.