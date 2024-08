Lionsgate retira el último tráiler de ‘Megalópolis’: las críticas a las películas de Coppola eran falsas

Parece que Megalópolis ha nacido para ser irreverentemente polémica. Después de poco más de 24 horas del estreno del último tráiler, la epopeya romana de Francis Ford Coppola se ha visto envuelta en un nuevo escándalo. El material que servía para ir calentando motores a vistas del estreno cercano, comenzaba con unas supuestas críticas que la prensa había hecho de películas del cineasta en el pasado. Estrategia bastante aplaudida a nivel de marketing por los cinéfilos en las redes sociales, pero que ha resultado ser una gran mentira. La prensa no criticó jamás con esas palabras a cintas como El padrino, Apocalypse Now o Drácula de Bram Stoker.

De esta forma, la distribuidora Lionsgate ha tenido que retirar el adelanto promocional y pedir disculpas tanto a los espectadores como al propio Coppola. La idea de la major era la de contrarrestar la vorágine de comentarios negativos que la prensa especializada había dirigido hacia el preestreno en el pasado Festival de Cine de Cannes, argumentando con una voz en off en el tráiler que profesaba la incomprensión hacia los genios o cómo los cineastas siempre han sido unos adelantados a su época. No obstante, todas esas sentencias a las grandes obras del cinco veces ganador del Oscar eran falsas. Frases supuestamente firmadas por miembros históricos de la crítica como Pauline Kael, Andrew Sarris o Rogert Ebert, que nunca escribieron esas reseñas para sus respectivos medios. Un error un tanto infantil, pues no es demasiado complicado encontrar críticas negativas de películas aclamadas y citarlas directamente.

La disculpa por parte de Lionsgate

La comunidad cinéfila comenzó al poco tiempo de publicarse el tráiler a darse cuenta de que algo no iba bien con las frases atribuidas a los reconocidos críticos. Como por ejemplo, que la hipotética frase «el triunfo del estilo sobre la sustancia» no pertenecía a la conversación sobre el Drácula de Coppola, sino que era un comentario de Ebert al filme de Batman, dirigido por Tim Burton en 1989. Por otra parte, a Kiel se le asignó una opinión sobre El Padrino que criticaba el hecho de que la cinta se veía «disminuida por su sentido artístico», cuando en realidad fue una de las grandes defensoras tanto de la película como de su posterior secuela. Ante el escándalo candente en las redes sociales, la distribuidora de Megalópolis ha retirado dicho tráiler y emitido un comunicado pidiendo disculpas:

«Lionsgate retira de inmediato el tráiler de Megalópolis. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este inexcusable error en nuestro proceso de selección. Hemos cometido un error. Lo sentimos».

Dentro de las diferentes especulaciones sobre cómo una compañía de su relevancia ha podido cometer tal error, son muchas voces las que atribuyen el fallo a un proceso de selección de las críticas realizado con algún tipo de inteligencia artificial, sin haber corroborado la información. Otros en cambio, creen que es algo «hecho adrede» por parte del sello, en colaboración con el director y su equipo, ya que el trasfondo de Megalópolis critica precisamente habla de las fake news. Con ello, conseguirían que todavía se hablase más de la película antes del estreno.

‘Megalópolis’ vive en la polémica

Casi de forma histórica, ninguna de las grandes producciones de Francis Ford Coppola han sido por así decirlo, sencillas. El cineasta lleva más de una década intentando llevar a cabo Megalópolis, con numerosos actores involucrados por el camino y hasta una autofinanciación personal que ronda los 200 millones de dólares. Sin embargo desde el mismo rodaje, la distopía experimental ha estado sometida a la lupa de los medios, quienes señalaron despidos y que en general el rodaje estaba siendo un completo caos. Después, días antes de su preestreno en la Croisette surgieron numerosas acusaciones de mala conducta en el set por parte del realizador con el elenco femenino. El tráiler con falsas críticas solo es otra piedra más en el camino de una cinta que difícilmente no va a ser un desastre económico. Aunque eso a la visión creativa Coppola, parezca importarle bien poco.

Megalópolis sigue a un brillante arquitecto llamado Cesar Catilina (Adam Driver), el cual espera rehacer drásticamente la ciudad de nueva york a su propia imagens después de un desastre natural sin precedentes. En su contra esta el alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), el cual persigue que todo siga igual, en un statu quo regresivo. Entre ambos estará la hija de Cicero, Julia (Nathalie Emmanuel). El reparto de estrellas de la película se completa con Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schartzman y Dustin Hoffman.

Megalópolis llegará a los cines españoles de la mano de Tripictures el próximo 27 de septiembre.