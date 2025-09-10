El estreno más esperado de Joaquin Phoenix y Pedro Pascal: está basado en la pandemia y te dejará sin aliento

Han pasado casi cuatro meses desde su preestreno en el Festival de Cine de Cannes. Pero por fin, los fans de Joaquin Phoenix y Pedro Pascal podrán ver este fin de semana su nueva y particular película: Eddington. El cuarto trabajo como director de Ari Aster recibió reseñas polarizadas por parte de la crítica profesional en el certamen de la croisette, siendo ya la segunda cinta en la que el responsable de Hereditary no convence del todo a la crítica, tras la tibia acogida y desastre económico de Beau tiene miedo. Aster vuelve a jugar con los diferentes géneros, auspiciado por de nuevo por el sello A24 y apoyándose en el mejor ejercicio de casting que ha tenido hasta la fecha. Porque aparte del oscarizado actor del Joker y la estrella de Marvel, Eddington cuenta con nombres de la talla de Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes y la estrella de El Pingüino, Deirdre O’Connell.

Nominada a la Palma de Oro, a Eddington no le ha ido bien en la taquilla norteamericana. El 18 de julio, la producción aterrizó en las salas de cine de Estados Unidos, recaudando 4,3 millones de dólares en su primer fin de semana. Una ventana de exhibición compleja en el que se enfrentaba a propuestas mainstream que se apoyaban en el crecimiento del público adolescente y familiar tan particular de la época, como Los Pitufos o el reboot/secuela de Sé lo que hicisteis el último verano. La vida útil del proyecto terminó cosechando poco más de 12 millones de dólares y ahora todas las esperanzas pasan por esos mercados internacionales en los que todavía no se ha proyectado, entre ellos España. Su principal fortaleza, más allá de tener a Joaquin Phoenix y a Pedro Pascal en elenco, reside en su presupuesto «moderado» de 25 millones, el cual podría compensarse posteriormente en el sector de la compra/alquiler del streaming doméstico. Gracias a Universal Pictures, Eddington se estrena el próximo 12 de septiembre en el patio de butacas patrio.

¿De qué trata ‘Eddington’?

Bajo un guion escrito por el propio Aster, Eddington nos pone sitúa en el 2020, dentro del homónimo pueblo ficticio al que llega una pareja que viaja por la carretera. Allí, en pleno contexto de la pandemia, quedan atrapados y aunque al principio reciben un buen recibimiento, al caer la noche todo adquiere un cariz siniestro. Parte de esa tensión es generada por el enfrentamiento político entre el Sheriff (Joaquin Phoenix) y el alcalde (Pedro Pascal).

Con una extensa duración de dos horas y media, Aster no sólo se ha sabido rodear a las mil maravillas dentro del reparto. Pues en la composición musical de la banda sonora, ha contado con la presencia de Daniel Pemberton (El juicio de los 7 de Chicago) y The Haxan Cloak, quien ya colaboró anteriormente con el director en Midsommar. Dentro del apartado visual, Darius Khondji (Seven) ejerce como director de fotografía de Eddington.

Conoce a los habitantes de #EDDINGTON ¡12 de septiembre en cines seleccionados! pic.twitter.com/tGjesaZNWG — Universal Pictures (@Universal_Spain) September 8, 2025

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal: su futuro

Tras esta primera colaboración, los caminos de Joaquin Phoenix y Pedro Pascal son temáticamente diferentes. El primero parece haberse desligado del todo del cine de superhéroes tras el fracaso de Joker: Folie à Deux, mientras que Pascal continuará con su personaje de Reed Richards en la futura Vengadores: Doomsday.

En 2026, Phoenix tiene pendiente el estreno de Polaris, lo nuevo de Lynne Ramsay y en 2027, coprotagonizará junto a su esposa Rooney Mara, The Island. Irónicamente, Pascal será el encargado de sustituir a Phoenix en De noche, el drama homosexual que iba a dirigir Todd Haynes y que el actor de Gladiator abandonó de la noche a la mañana.