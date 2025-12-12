Esta serie de Prime Video y es un éxito mundial: el thriller de 6 episodios que vas a devorar en una sola tarde

Si estás buscando una serie perfecta para un buen maratón de fin de semana, no te puedes perder Malicia, una nueva miniserie de suspense psicológico que se está convirtiendo en la sorpresa de este año en Prime Video. Esta entretenida serie cuenta solo con 6 episodios de unos 50 minutos cada uno que está ambientada en Grecia y que cuenta la historia de Adam, un forastero que se supone que es un tutor amable y carismático, que se gana la confianza de una familia durante unas vacaciones de verano y poco a poco logrará alterar la tranquila vida de este matrimonio y sus hijos. La serie Malicia ha sido codirigida entre Mike Barker (El cuento de la criada) y Leonora Lonsdale (Agatha Christie: El misterio de Pale Horse) y que ha contado con el guion de James Woods, al que conocemos por la divertida serie The Great sobre Catalina la Grande protagonizada por Elle Fanning que acaba de llegar a Netflix.

La serie Malicia es bastante entretenida y es uno de esos thrillers psicológicos en los que nada es lo que parece y que seguro os encantará si os gustan ficciones del estilo de El talento de Mr. Ripley o un poco más siniestras como La mano que mece la cuna. Además, Malicia está coprotagonizada por los actores David Duchovny, al que todos conocemos por sus papeles en Expediente X y Californication y Jack Whitehall, al que hemos visto en Jungle Cruise. Además esta ficción ha contado con la intervención de Carice van Houten, la mujer roja de la conocida serie Juego de Tronos. Malicia es una serie perfecta para los que busquen un thriller osicológico original y en algunos momentos bastante sorprendente.

¿De qué trata la serie Malicia?

Esta serie cuenta la historia de los Tanner, una adinerada familia compuesta por Jamie (David Duchovny) y Nat (Carice Van Houten) y sus tres hijos. Los cinco miembros de esta familia están disfrutando juntos de unas vacaciones en Grecia y allí conocen a Adam (Jack Whitehall), un joven tutor amable y encantador que durante estos días se va ganando poco a poco el afecto y la confianza del matrimonio y los niños.

Cuando la familia llega a Londres, por desgracia la niñera habitual de los hijos de Jamie y Nat enferma de gravedad y se les ocurre contratar al amable Adam. El joven decide trasladarse a su domicilio y se convierte en el tutor interno de los niños. Aunque al principio todo va bien y Adam se integra perfectamente en la familia, poco a poco, empieza a cambiar y va saliendo a la luz sus secretos y su lado más oscuro y tenebroso.

Pronto Jaime se da cuenta de que detrás de su amable fachada, Adam esconde un plan de venganza que puede poner en peligro la vida del matrimonio y sus hijos. Jaime se da cuenta de que tiene que reaccionar para que su familia no resulte afectada. ¿Lograrán Jaime y Nat salvar a su familia? ¿Cómo no han sospechado de este amable hombre que conocieron por casualidad en unas vacaciones en Grecia?

El reparto de esta serie

El protagonista de esta serie es el actor David Duchovny, al que conocemos por su papel de agente Fox Mulder en Expediente X y Californication, y que da vida a Adam, el agradable tutor que conocen en Grecia. Además, protagoniza esta serie de suspense psicológico el actor Jack Whitehall, al que hemos visto en Good Omens o Jungle Cruise, que interpreta el papel de Jamie Tanner, el padre de la familia. También tiene un papel de peso la actriz Carice Van Houten (Juego de Tronos) que da vida a Nat Tanner, la madre.

El actor Harry Gilby interpreta el papel de Kit Tanner, Teddie Allen de April Tanner y Phoenix Laroche de Dexter Tanner. En el reparto de esta serie están los actores Christine Adams (Hijack) a Jules, Raza Jaffrey (La reina serpiente) a Damien y Phoenix Laroche (Ciclos) a Jodie, entre otros.

La serie Malicia es una buena opción para los que están buscando un buen thriller psicológico para no moverse del sillón en todo el frío fin de semana. Además de esta serie este mes de diciembre se estrenan otras ficciones interesantes en las plataformas de streaming como la película Puñales por la espalda: de entre los muertos, la tercera de la conocida saga, o Un lugar tranquilo: Día uno en Netflix y Echo Valley o La casa al final de la curva en Movistar Plus+. En cuanto a series también se pueden disfrutar a partir de esta semana la segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo en Disney+ y en Prime Video las series Dímelo bajito, un thriller ingenioso, Merv y Shadow Force.