‘Un espía entre amigos’, la serie de espías que llega a Movistar Plus+ el 13 de abril

Las plataformas de streaming ya van anunciando los estrenos de series de abril y Movistar Plus+ nos sorprenderá con Un espía entre amigos (A Spy Among Friends) un drama de espías basado en una historia real. Los protagonistas de Un espía entre amigos son los conocidos actores Damian Lewis y Guy Pearce y la serie cuenta con un total de 6 episodios que llegarán a Movistar Plus+ a partir del 13 de abril.

La serie analiza las consecuencias de la deserción del oficial de inteligencia británico de la KGB, Kim Philby, y la compleja relación con su amigo y colega del MI6, Nicholas Elliott.

La serie adapta el libro de Ben Macintyre, que fue editado en España como Un espía entre amigos: la traición de Kim Philby. La serie ha sido dirigida por Nick Murphyy la adaptación de la novela es del guionista británico Alexander Cary que trabajó en varias temporadas de la serie Homeland, de la cual es protagonista Damian Lewis.

Espiar a un amigo

Un espía entre nosotros tiene lugar en Londres en 1963 cuando Nicholas Elliott (Damian Lewis), un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby (Guy Pearce), tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años.

Nichola Elliott tiene la misión de viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y lograr que confiese. Pero, como explica la sinopsis de Movistar Plus+, “poco después de su encuentro, Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Mientras intenta encajar la traición personal de su amigo, Elliott se ve inmerso en un concienzudo interrogatorio con el fin de determinar si colaboró en la huida de Philby o si solo ha sido una víctima más de su doble vida”.

El reparto de Un espía entre amigos

Los papeles protagonistas de la serie son interpretado por Damian Lewis, al que conocemos por series como Homeland, Billions y Hermanos de sangre y el actor Guy Pearce, al que hemos visto en Mare of Easttown, Memento, Mildred Pearce, The Innocents, Jack Irish o Cuento de Navidad.

En el reparto de la serie también está la actrioz Anna Maxwell Martin (Philomena, Good Omens, El círculo Bletchley) en el papel de Lily Thomas que es la interrogadora que examina a Nick Elliott tras la deserción de Philby.