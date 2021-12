Después del gran éxito de la primera temporada de la serie Emily in Paris, Netflix ha confirmado que el próximo 22 de diciembre estrenará su segunda entrega. El premiado creador y showrunner Darren Star se volverá a poner al timón de la segunda temporada de esta comedia nominada al Emmy más vista de 2020 en Netflix. La productora y protagonista, Lily Collins, volverá a darlo todo en el papel de Emily Cooper.

En la primera temporada Emily, una joven y guapa ejecutiva de marketing de Chicago, llega a París con la ilusión de estrenar un nuevo trabajo y hacer nuevas amistades. Emily tiene tan idealizada la ciudad del amor que al principio se encuentra un poco perdida porque no entiende la forma de trabajar de los franceses ni su manera de comportarse con ella. Además, sin querer se ve envuelta en un triángulo amoroso con su guapo vecino cocinero y su primera amiga francesa.

La comedia Emily en París es una producción de Darren Star conocido por el éxito de las series tan conocidas como Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Sexo en Nueva York y la divertida comedia Younger. MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media y se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix.

Adaptándose a las costumbres francesas

Según cuenta la plataforma de streaming Netflix en la sinopsis Emily se encuentra ahora «más asentada en París y se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas». Emily ha decidido centrarse en su trabajo y olvidar el triángulo amoroso que vivió con su vecino y que le trajo tantos problemas en la primera temporada.

En clase de francés, Emily conoce a un expatriado que le pone muy nerviosa, pero también despierta su curiosidad. Aunque Emily quiere centrarse en su trabajo que cada día se está complicando más, pronto se encontrará envuelta en nuevas aventuras de todo tipo.

Un reparto muy francés

La joven guapa e inteligente Lily Collins vuelve a interpretar el papel de Emily. Además, en el reparto estarán los actores habituales de la serie como Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery y William Abadie. También volverá a participar la estrella invitada Kate Walsh y contará en esta segunda temporada de Emily in Paris con nuevos miembros en el reparto como Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris y Arnaud Binard.

Por último, en esta serie de comedia destaca por sus diálogos ingeniosos y su gran protagonista: la ciudad de París. Sus calles, sus plazas, sus restaurante y ese ambiente tan particular de esta romántica ciudad se convierten en el centro de toda la serie de Darren Star. Emily in Paris muestra la belleza de la ciudad del amor, pero también explica como se sienten aquellos que quieren encontrar su sitio en la ciudad y no ser solo turistas.