Dura 2 horas y todo el mundo habla de ella: la película de Netflix que vas a querer ver una y otra vez

A pesar de estrenar contenido de forma constante y que en general siempre exista una película de Netflix de moda, la plataforma mantiene un registro de tendencias un tanto aleatorias. Por eso, con el paso de los años ya no nos sorprende que de repente, un estreno tenga menos repercusión que una cinta más antigua. A veces, esto sucede porque la estrella que protagoniza el filme, tiene actualmente en la cartelera un filme una historia recién llegada a la cartelera. Aunque en la mayoría de las ocasiones, la viralidad del algoritmo resulta caprichosa y es la propia reproducción en masa de sus suscriptores lo que termina detonando el reposicionamiento de producciones antiguas y/o olvidadas.

Esta característica es algo que sucede tanto con una película de Netflix original, como con producciones ajenas pertenecientes a otras major. Sin embargo, la recomendación de hoy obedece a la primera de las opciones, con un thriller que en realidad aterrizó en el servicio de streaming hace justo un mes. El largometraje en cuestión es Detonantes, una trama adictiva de venganza familiar y mucha acción. Estrenada en «la gran N roja» el pasado 21 de junio, la propuesta estadounidense tenía un perfil bajo a nivel de presupuesto. Detonantes no tiene los 100 millones de dólares de inversión de Atlas, ni por supuesto los 300 millones que la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hatings ha puesto sobre la mesa para filmar The Electric State. En cambio, este proyecto de la cineasta Mouly Surya responde a ese cambio estratégico marcado por el departamento de cine que dirige el CEO de la compañía californinana, Dan Lin. El productor ejecutivo quiere que los proyectos de su futuro catálogo sean «mejores, más baratos y menos frecuentes» y por definición esa parece ser la idiosincrasia que representa Detonantes.

Surya es en realidad una directora con poca experiencia en el campo. La indonesia debutó tras las cámaras en 2008 con Fiksi, mientras que no sería hasta el 2013 y después el 2017 cuando también sacó dos propuestas bien diferentes: What They Don’t Talk About When They Tal About Love y Marilina the Murderer in Four Acts. Producciones inéditas en nuestro país, en parte por el hecho de estar desarrolladas bajo el contexto del cine asiático más desconocido. Detonantes ha sido su primer acercamiento al cine comercial estadounidense. Pero ¿qué historia nos cuenta Surya con su primera película para Netflix?

¿De qué trata esta película de Netflix?

La sinopsis oficial de Detonantes es la siguiente: «Parker, comandante de las Fuerzas Especiales, está en servicio activo en el extranjero cuando la llaman para que regrese a su ciudad natal con la trágica noticia de que su padre ha muerto repentinamente. Convertida en la dueña del bar familiar, Parker se reencuentra con su antiguo novio, el ahora shérif Jesse, el temperamental hermano de este, Elvis, y el poderoso padre de ambos, el senador Swann, mientras intenta comprender qué le ocurrió realmente a su padre».

A diferencia de sus tres anteriores trabajos, en esta ocasión Surya no es la que firma el guion de la historia. El libreto corre a cargo de John Brancato (The Game, Catwoman), Josh Olson (Una historia de violencia, Infestados) y Halley Wegryn Gross (The Last of Us, Westworld)). El reparto está conformado por Mark Webber, Anthony Michael Hall, Tone Bell, Gabriel Basso, Jake Weary y Kaiwi Lyman. Aunque sin duda, la principal protagonistas y reclamo fundamental de Detonantes es la presencia de una estrella un tanto venida a menos en los últimos tiempos: Jessica Alba.

Jessica Alba: una carrera descendente

Hubo un momento, sobre todo a principios de los 2000, en el que Jessica Alba era la cara moñas reconocible de Hollywood. La estadounidense, con orígenes mexicanos, saltó a la fama tras su presencia en Sin City a través de un baile que forma parte ya de la propia historia del cine reciente. Catalogada como una especie de «nueva Salma Hayek», Alba también protagonizó el mismo año que la adaptación del cómic de Frank Miller la primera cinta sobre Los 4 fantásticos. Interpretando a la Mujer Invisible, la intérprete ya empezó desde la fatídica secuela Los 4 fantásticos y Silver Surfer a aceptar proyectos menores en los que poco a poco, comenzaría a encajar en un perfil de actriz de serie B. De hecho, la mayoría de sus últimas películas ni siquiera se estrenaron en nuestro país.

Eso sí, como empresaria Jessica Alba fundó The Honest Company, una marca dedicada a la producción y venta de productos sostenibles para el cuidado personal. Con ella, la californiana está ganando incluso más dinero que en su etapa de actriz.