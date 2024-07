¿Dónde podemos ver la saga ‘Padre no hay más que uno’? El mejor cine en familia desde casa

Santiago Segura sabe encontrar aquellas fórmulas clave para atraer al público al siempre complejo redil de la cartelera. Conocedor de los tópicos patrios y sabedor de que el celuloide debe tener un «efecto evento», el madrileño ha optado por desarrollar una carrera en la que siempre ha primado el alcance hacia la audiencia y los números, más allá del riesgo o el interés autoral en sus historias. La leyenda de esa conexión en forma de rey Midas del cine español nació en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley. Un policía corrupto que representaba lo peor de la sociedad nacional, pero que brilló a lo largo de los años llenando las salas de espectadores a través de cinco largometrajes que han recaudado un total de 80 millones de euros en la taquilla. Ahora, sabemos que Segura prepara una nueva continuación del fan número uno del Fary, aunque todavía permanece centrado en la promoción de Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda.

Junto a la serie de cintas de A todo tren, el actor de El día de la bestia ha evolucionado a un cine comercial mucho más familiar. Segura sabe de sobra el estado del mercado de la exhibición y por ello, es completamente consciente de que con este tipo de cine, consigue ser la opción perfecta de los grupos grandes o quizás, la opción menos mala para los grupos familiares que van a pasar el día al centro comercial. La planificación estratégica de sus producciones es igualmente brutal. Navidades, Pascua, verano…el cineasta escoge con cuidado el timeline del calendario de estrenos, contribuyendo y construyendo narrativas acordes a los periodos vacacionales de consumo. Así, en los tiempos de los fracasos en salas, su ingenio no sólo ha sobrevivido, sino que ha medrado con varias entregas cómicas que per se, no deberían dar para un largo recorrido ni establecerse como una propiedad intelectual. Sin embargo y contra todo pronóstico, hoy se acaba de estrenar la cuarta entrega de su saga Padre no hay más que uno y, del mismo modo que será una opción ideal para el box office hispano, sus anteriores y divertidos capítulos suponen un plan casero perfecto para vivir el mejor cine en familia desde casa.

‘Padre no hay más que uno’: streaming

Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra y Padre no hay más que uno 3 están disponibles para ver gratuitamente desde la plataforma de Prime Video. Aparte, todas ellas también pueden comprarse vía Apple TV + o Rakuten TV. En la taquilla, la saga ha funcionado históricamente muy bien, con más de 40 millones de euros recaudados en las salas de cine españolas. El reto con la cuarta historia será el de volver a alcanzar los 10-14 millones y convertirse, de facto, en la producción española más taquillera.

En realidad, Padre no hay más que uno es una adaptación de una idea original del cine argentino. Concretamente de la cinta de 2017, Mamá se fue de viaje. Esta estructura de sucesos en los que un padre incompetente debe hacerse cargo de la unidad familiar, ha sido replicada en el cine francés y el mexicano. Pero esta no es la primera vez en la que Segura replica un éxito familiar cómico del mercado extranjero. A todo tren. Destino Asturias es en realidad un remake de la película francesa del 2021, Attention au départ!

¿De qué trata la saga?

El primer largometraje se centraba en Javier, un «cuñado de manual» que a pesar de no ocuparse de nada relacionado con el hogar o los niños, no para de quejarse o de opinar sobre las cosas que hace mal su mujer. Esta, harta del comportamiento y con la necesidad de un descanso urgente, decide irse de viaje con su mejor amiga, dejándole sólo con cinco hijos. A este tópico sobre la inutilidad de los hombres en el hogar le llegó una secuela el siguiente año, incorporando al personaje de la suegra y a un nuevo bebé en camino. Padre no hay más que uno 3 quiso ser además relato familiar, una trama navideña en la que los más pequeños debían reponer una figura de coleccionista del Belén rota tras un accidente.

En Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda la mayor de las hijas, cumple 18 años. Pero la celebración se queda en anécdota cuando su novio, le propone matrimonio para sorpresa de unos padres que ven cómo es demasiado pronto para una boda.

El reparto, contando con Segura como protagonista, conforma su casting a través del mismo elenco y personajes que hemos ido conociendo con los años: Toni Acosta, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González Mogollón, Sirena Segura, Leo Harlem, Silvia Abril y Loles León.