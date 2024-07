Ya en cines: Santiago Segura contra el temporal blockbuster de ‘Twisters’

Los estrenos preparados para el próximo viernes se han vuelto a adelantar al ecuador de la semana, aprovechando las largas vacaciones de los más pequeños y el descanso estival de sus progenitores. Aprovechando el momento oportuno, no es extraña por tanto la llegada de la nueva película de Santiago Segura. El director español estrena Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, intentando volver a firmar un récord en la taquilla patria. Pero ¿Podrá vences a un blockbuster lleno de estrellas como Twisters? Habrá que esperar algunos días para sabes si el público familiar del madrileño creador de la saga Torrente todavía no está saturado de una fórmula que quizás ha llegado ya demasiado lejos. O si en cambio, su nombre vuelve a proyectarse como el rey Midas de la cartelera española. Estos son los filmes que están disponibles desde hoy mismo en las salas:

‘Padre no hay más que uno 4’

Parece que haya sido una cosa de más tiempo, pero en realidad la franquicia dirigida y protagonizada por Segura estrenó su primera entrega en 2019. Por tanto, el realizador va a entrega por año de lo que en un principio se presentó como un remake de la saga mexicana Mamá se fue de viaje, la cual a su vez es también una revisión de la propuesta homónima argentina del 2017. La fórmula ha llegado incluso a tener su propia versión francesa. Una plantilla de éxito atemporal para culturas diferentes que demuestra lo bien que encaja entre los diferentes públicos esa mezcla entre adultos comportándose como niños y niños, siendo casi más responsables que sus propios padres.

La fijación de Segura con seguir explotando la gallina de los huevos de oro ha llegado a un punto narrativo en el que uno de sus hijos en la ficción acaba de alcanzar la mayoría de edad. ¿El problema? Pues que el mismo día de su cumpleaños, su novio le ha propuesto matrimonio y ella ha aceptado de inmediato.

‘Twisters’

La cosa va de remakes o en realidad en este caso, de reformular el concepto original que dio vida al título de Jan de Bont en 1996. Twisters se ha rodeado de estrellas en su reparto, bajo la dirección del cineasta nominado al Oscar, Lee Isaac Chung (Minari. Historia de mi familia). El reparto de este cine de catástrofes está encabezado por Daisy Edgar-Jones y Glen Powell, aunque también podremos ver en la gran pantalla a Anthony Ramos, David Corenswet, Katy O’Brian y Kiernan Shipka.

Twisters nos pone en la piel de Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas tramada por un devastador encuentro con un tornado en su etapa universitaria. Ahora, trabaja de forma segura y remota en la ciudad de Nueva York. Cuando su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras para probar un innovador sistema de seguimiento, allí se cruza con Tyler Owens, una imprudente estrella d ellas redes sociales que disfruta persiguiendo tormentas junto a su equipo. Un temporal como nunca antes visto está preparado para activarse de lleno en el centro de Oklahoma, con lo que ambos equipos deberán colaborar si quieren sobrevivir y de paso, conseguir atrapar los tornados con su avanzado sistema tecnológico.

‘De naturaleza violenta’

Del temporal de Twisters pasamos al nuevo slasher de terror canadiense. De naturaleza violenta se ha convertido en un fenómeno para la crítica, cosechando grandes impresiones en una cinta que vuelve a concentrar la mayoría de las virtudes de un género en alza.

La trama se centra en un grupo de jóvenes que se llevan un medallón de una torre de vigilancia contra incendios derrumbada en mitad del bosque. Lo que desconocen es que esta sepulta el cadáver podrido de Johnny, un espíritu vengativo impulsado por un horrible crimen ocurrido hace más de medio siglo. Nada más llevarse el medallón, el cuerpo de Johnny resucita con el único propósito de recuperarlo. Lejos de arrebatárselo sin más, este implacable asesino irá terminando uno a uno contra un grupo que simplemente quería pasar unas vacaciones tranquilas.

‘In Water’

El surcoreano Hong Sang-soo vuelve con una nueva historia relacionada con el metacine. Un joven actor decide abandonar la interpretación y rodar un cortometraje. Con nada más que una cámara y una protagonista femenina, este reducido equipo viajó hasta la isla de Jeju. Entre las rocas, el protagonista conocerá a una persona que le inspirará a contar una nueva historia.

‘Fast Charlie’

Pierce Brosnan es un eficiente y discreto sicario que lleva más de dos décadas trabajando a las órdenes de Stan, jefe de la mafia de Orlando. Después de tanto tiempo, son como padre e hija. Todo va bien hasta que Charlie descubre que uno de sus socios ha traicionado a Stan, antes de cambiar de organización criminal. La secuencia de acontecimientos desatará una guerra de venganza y asesinatos en la que únicamente podrá confiar en Marcie, la ex esposa de su última víctima.