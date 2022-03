La reacción y el rechazo a Rusia en todo el mundo está siendo algo global. Por un lado, los principales estudios de Hollywood han retirado por el momento todos los estrenos que tenían pendiente en el estado liderado por Putin. Una cartelera que se alimenta principalmente de los estrenos extranjeros y que quedará casi vacía en los próximos días. Después, el mundo del fútbol, La Fórmula 1, o un evento musical tan relevante como Eurovisión también han mostrado sus desplantes al país que lleva ya más de una semana bombardeando y asediando Ucrania. Por eso, cada movimiento que se realiza y que contiene por protagonista a la vieja nación del este es mirado con lupa. No es de extrañar entonces que si Disney Plus retira la cinta de animación Anastasia de su catálogo estadounidense, todo el mundo piense que tiene que ver con el conflicto.

Anastasia es una historia de animación que fue estrenada en 1997 por 20th Century Fox. No obstante, la Casa del Ratón compró a la productora en 2019 y así, todo su contenido pasó a engrosar el potente catálogo de la empresa fundada por Walt Disney. El film dirigido por Don Bluth se contextualiza históricamente en los inicios de la Unión Soviética. Anastasia es la última descendiente de los zares y, tras la revolución bolchevique emprende un viaje a París para ponerse a salvo. Pero, ¿la ha quitado Disney del catálogo americano por la invasión rusa en Ucrania?

No, aquí en España el film sigue disponible en Disney Plus al igual que en otros mercados. Esa decisión se tomó mucho tiempo atrás, sin que esta nueva guerra tuviese nada que ver. El caso es un tema contractual y la propia empresa ha señalado que esta decisión no tiene nada que ver con la actual crisis. En nuestras fronteras, el título se alojaba como el resto de contenido de Fox en Star, el nuevo apartado que tardó tiempo en aterrizar en la aplicación. Debido a que Disney siempre se ha mostrado reacia a colocar su nombre bajo productos o contenidos alejados de esa visión de cuento de hadas.