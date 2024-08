Disney presenta su ‘Blancanieves’ de carne y hueso en un tráiler lleno de CGI

Hace algunas horas, Disney ha presentado su conferencia D23 con algunos de los adelantos promocionales más esperados por parte de la multinacional. La casa del ratón es el conglomerado de entretenimiento más potente del mundo audiovisual. En su abanico de contenidos se alojan desde la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas, hasta el amalgama prácticamente inabarcable de los superhéroes de Marvel. Pero también, la animación familiar de Pixar, el mundo de Alien o las aventuras de Indiana Jones. Sin embargo, por si esto no fuera poco, desde hace algunos años la major está adaptando a la acción real todos sus clásicos animados. Y quizás el más especial de ellos sea la que fue en su momento, la primera película de la historia para la compañía: Blancanieves.

A pesar del fracaso rotundo de algunos live action del sello, como La sirenita o Pinocho, Disney ha obtenido una gran rentabilidad convenciendo a su fiel público para que este, vuelva a las salas a ver de nuevo todas aquellas tramas que vieron en su niñez y adolescencia. El live action de El rey león abrió la veda a esta vorágine cuando en 2019 recaudó más de 1500 millones de dólares en la taquilla mundial. Pero antes, La bella y la bestia ya había superado la barrera de los 1000 millones en 2017, mientras que Aladdin logró 1054 millones en el box office el mismo año en el que bajo un hiperrealimo bestial vimos de nuevo el recorrido heroico de Simba y demás fauna africana. Ahora, la empresa dirigida por Bob Iger planea obtener la misma rentabilidad de sus antiguos (y no tan antiguas) cuentos, aunque el CGI de Blancanieves resulte ya en este primer vistazo, un tanto desagradable y poco natural a la vista.

El tráiler de Blancanieves: enanos de CGI

Adaptar al live action el relato de Blancanieves no ha sido nada fácil para Disney. Pues su rodaje, tuvo las complicaciones de otros mismos proyectos cuando estalló la huelga de guionistas actores que obligó a paralizar todos los rodajes. Además el retrato de la primera princesa de la marca centenaria cayó en la polémica por la representación de los enanos en el filme, cuando el intérprete Peter Dinklage (Juego de Tronos) atribuyó al live action la cuestión de estar promoviendo un estereotipo dañino para los suyos al intentar encontrar a actores enanos que diesen vida a los siete enanitos en la película. ¿La respuesta de la productora? Crear completamente a los siete personajes por ordenador en un adelanto en el que todo se siente artificiosamente generado por pantallas verdes.

Marc Webb (500 días juntos, Amazing Spider-Man) es el encargado de dirigir a Rachel Zegler en el papel de la princesa que huye de su malvada madrastra por la envidia de su belleza. Una malvada reina que es encarnada por Gal Gadot en el primer papel de villana de su carrera. El adelanto rebosa colores vibrantes que van, desde el luminoso amarillo del vestido de la protagonista hasta los verdes bosques llenos de animales que acuden a la llamada y canto de Blancanieves. Desde luego, la elección de la actriz del remake de West Side Story parece la ideal al menos, a nivel musical. Además de Zegler y Gadot, el elenco se completa con Ansu Kabia, Dujonna Gift, Martin Klebba, Colin Michael Carmichael, Dean Nolan, Misa Koide y un Andrew Burnap que dará vida al príncipe Florian.

Una princesa diferente

La compañía ya tiene acostumbrada a la audiencia a cambiar sus dramas clásicos, adaptándolos a los nuevos tiempos. Por eso, la propia Zegler dejó muy claro cuando comenzó el rodaje que en esta ocasión, Blancanieves sería una líder y no sería salvada por el príncipe con un beso. Una emancipación de los personajes femeninos que ya se vio en Aladdin, donde Jasmín se convierte en la gobernante del reino o en Peter Pan y Wendy, donde la joven ocupaba un lugar de coprotagonismo con el niño que no quería crecer. Subvertir el amor romántico de sus cintas canónicas parece una obsesión por parte de Disney en los últimos años. Aunque, ya en la reciente Frozen y su secuela, se cuestionaban las mismas ideas.

«Ya no es 1937. Y nosotros absolutamente escribimos una Blancanieves que no será salvada por un príncipe y no va a soñar con el amor verdadero. Ella sueña con convertirse en la líder que sabe que es intrépida, justa, valiente y honesta», le explicaba la propia Zegler a Variety en la alfombra roja de la convención el pasado año.

El remake live action de Blancanieves llegará a los cines el próximo 21 de marzo de 2025.