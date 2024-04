Disney pone fecha de estreno a sus películas más esperadas: Star Wars, el regreso de Tron, Toy Story 5…

Perder el liderato de la taquilla mundial siempre es una mala noticia, pero en el caso de Disney es quizás, una derrota mucho más traumática. Por un lado, porque la empresa californiana llevaba más de una década siendo la major que más dinero conseguía recaudar con sus películas año tras año. Por otro, por la frustración que debe provocar tener en tu cartera de narrativas, algunas de las propiedades intelectuales más importantes de la historia del séptimo arte. De esta forma, no es de extrañar que los próximos meses y años vayan a estar llenos de las películas más esperadas de Disney, dispuestas a devolver a su trono, al conglomerado de entretenimiento que lidera Bob Iger.

El anuncio de las nuevas fechas llega, justo cuando la compañía pasa uno de sus peores momentos a todos los niveles, también de forma interna. Iger está siendo cuestionado por otro de los grandes accionistas de Disney, Nelson Petz. Un inversionista que cree que la Casa del Ratón debe reducir radicalmente el gasto y dejar de abusar de las políticas inclusivas de la marca. No obstante, resulte triunfante o no la acometida de Peltz, nada ni nadie podrá evitar que algunas de las películas más esperadas anunciadas por la productora, lleguen en los próximos meses a las salas de cine.

Las películas más esperadas de Disney

Con el ciclo de vida del género de los superhéroes en negativo, el sello se va a valer de algunas de sus propiedades intelectuales más rentables para revertir la situación. Por eso, Disney ya ha puesto fecha a sus películas más esperadas, programadas todas para 2025 y 2026. La primera de ellas es The Mandalorian y Grogu, la cinta sobre la popular serie protagonizada por Pedro Pascal llegará a la gran paella el 22 de mayo de 2026. En el terreno de la animación, Toy Story 5 se estrenará en el 19 de junio de 2026. Por último, tendremos una tercera parte para Tron, titulada Tron : Ares, la cual podrá verse en la cartelera a partir del 10 de octubre de 2025.

Jon Favreu está dirigiendo en estos instantes The Mandalorian y Grogu. Esta será la primera película del universo creado por George Lucas desde que se estrenó Star Wars: El ascenso de Skywalker, en 2019. Desde entonces se ha hablado de muchos proyectos que nunca llegaron a despegar, por lo que quizás este sea un ejercicio clave en la vuelta de la saga al patio de butacas. La galaxia muy, muy lejana tiene en preproducción otros futuros largometrajes, como la continuación de la historia de Rey que dirigirá Sharmeen Obaid-Chinoy u otro título sobre el origen de la Fuerza, supervisado por James Mangold.

En el terreno de la animación, poco se sabe sobre Toy Story 5, más allá del anuncio realizado por Iger a principios de 2023. Un comunicado que también incluía una cuarta entrega de Frozen y una segunda parte de Zootropolis. Del revés 2 llegará a los cines en junio de este 2024, mientras que Elio hará lo propio el mismo mes, pero de 2025. Dentro de este paraguas de contenidos, quizás el filme menos llamativo y esperado sea Tron: Ares, aunque es bien cierto que las secuelas tardías parecen ser una tendencia incombustible del nuevo Hollywood. La continuación de Tron: Legacy llegará a los cines 15 años después y estará protagonizada por Jared Leto. Este interpretará a un programa informático llamado Ares que trata de dar el salto del mundo digital al mundo humano.

¿Qué nos queda por ver de Disney este 2024?

A pesar de que algunos de los principales títulos más llamativos de Walt Disney Pictures vayan a aterrizar en los cines a partir de 2025, eso no quiere decir que este año no vayamos a tener, todavía por delante, algunas de las narrativas más esperadas por los fans. Sin duda, la que ocupa más noticias y especulaciones es Deadpool y Lobezno. La tercera entrega del mercenario bocazas, será un homenaje a la explotación de los personajes de Marvel por parte de la Fox. Y sobre todo, es un reclamo porque nos devuelve a Hugh Jackman interpretando a Lobezno. Además del seguimiento de Del revés, Disney estrenará Vaiana 2 y el live action Mufasa: The Lion King. Una precuela en la que conoceremos a unos jóvenes Mufasa y Scar. Por otro lado, Disney + tendrá estrenos como el reboot de Tres hombres y un biberón y Sister Act 3.

En 2027 las películas más esperadas de Disney serán Vengadores: Secret Wars y la secuela sin título de Star Wars: El ascenso de Skywalker.