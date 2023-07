La directora Greta Gerwig habla por primera vez sobre ‘Barbie 2’

La cinta de la icónica muñeca de Mattel se ha convertido en el auténtico fenómeno de la taquilla veraniega, suponiendo el mejor estreno del 2023 y un auténtico hito en la dirección femenina dentro del terreno del blockbuster. Con estos antecedentes y todavía con un largo recorrido en su recaudación, muchos se preguntan ya cuándo se hará oficial una Barbie 2. Una hipotética secuela sobre la que se acaba de pronunciar su directora, Greta Gerwig.

Barbie ya lleva recaudados más de 344 millones de dólares en todo el mundo, pero de momento, parece que la directora de Lady Bird y Mujercitas, no tiene previsto ni siquiera considerar trabajar en una hipotética secuela. Algo que, por otra parte, ya se hablaba antes de siquiera su estreno, siendo esta una noticia muy sorprendente para su protagonista Margot Robbie.

Hablando con The New York Times, el cineasta señaló lo siguiente: “En este momento, es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy a cero”. Eso sí, aunque no pueda asegurar su continuación en Barbie 2, la realizadora ya le dijo previamente a la revista People que esperaba que su trabajo fuera “el lanzamiento hacia el mundo y un montón de películas diferentes de Barbie”.

Desde la producción, el CEO de Mattel Ynon Kreiz también habló sobre la continuidad de la franquicia con Time, explicando que tanto él como la compañía buscaban “crear películas que se convirtieran en eventos culturales”.

Junto a los impresionantes números de la taquilla, Barbie ha recibido críticas realmente positivas, marcándose como una sátira aguda sobre el capitalismo bajo una perspectiva feminista y en la que destaca el gran trabajo de su dupla protagonista; Robbie y Ryan Gosling. Además de estos dos grandes intérpretes, el filme tiene también todo un reparto lleno de estrellas que cuenta con America Ferrera, Simu Liu, Michael Cera, Will Ferrell, Alexandra Shipp y divertidísimos cameos como los de John Cena y la cantante Dua Lipa.

Barbie se estrenó el pasado 20 de julio en la cartelera española, al mismo tiempo que Oppenheimer. Lo cual, además de toda una serie de memes en internet, ha generado una sinergia en la taquilla que ha terminado reuniendo a millones de espectadores en las salas.