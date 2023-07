Una Barbie gigante camina por Dubai: así es el impresionante anuncio 3D de la muñeca

La productora Warner Bros está llevando a cabo una campaña de marketing sin precedentes para poder publicitar la película de Barbie en todo el mundo. En este sentido, la productora sorprendió a todos los ciudadanos de Dubai colocando un gran holograma 3D en el que se ve a la muñeca saliendo de su caja y caminando por la calle. El anuncio es impresionante pues la figura mide varios metros de alto.

Este hecho se ha vuelto a viral en redes sociales donde se ha publicado el video de momento en el que la gran muñeca camina. La grabación, que acumula más de quince millones de reproducciones, ha tenido todo tipo de reacciones por parte de una multitud de usuarios que califican esta campaña publicitaria de impresionante. «Su marketing fue una locura. Definitivamente esta es una gran lección para cualquier persona que quiera comercializar sus productos», ha escrito un internauta. «¡Esto es una locura!», ha opinado otro. «¡Wow, el primer fin de semana Barbie hizo una buena caja! Warner Brothers realmente hizo todo lo posible con su Operación Barbie Summer. ¡Me encanta la creatividad del anuncio 3D frente al Burj Khalifa! No puedo esperar a ver qué más tienen en la tienda», ha dicho un usuario.

This definitely is a great lesson for any person want to market their products

Wow, Barbie’s opening weekend made some serious bank!

Warner Brothers really went all out with their Operation Barbie Summer. Love the creativity of the 3D ad in front of Burj Khalifa!

Can’t wait to see what else they have in store. #BarbieMovie

— Raj Padhiyar (@rajpadhiyar_) July 25, 2023