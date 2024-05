Descubre todo lo que sabemos de la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’: Protagonistas, episodios y trama

Los seguidores de la serie de época Los Bridgerton están de enhorabuena porque desde este jueves 16 de mayo ya se puede ver la primera parte de la temporada 3. Aunque solo se van a poder ver cuatro episodios de aproximadamente una hora de duración, podremos volver a disfrutar de los enredos amorosos de esta familia británica. Amor, escándalos y decepciones vuelven a ser los ingredientes de esta serie de éxito de Netflix.

Los siguientes cuatro episodios, la segunda parte de esta tercera temporada, se podrán ver a partir del 13 de junio también en Netflix. En esta ocasión esta nueva entrega adapta el cuarto volumen de la saga de la escritora estadounidense Julia Quinn: Seduciendo a Mr. Bridgerton.

Los protagonistas indiscutibles de esta tercera temporada son Penélope Featherington, cuyo papel interpreta la actriz irlandesa Nicola Coughlan, y Colin, el tercer hermano Bridgerton, al que da vida el actor Luke Newton.

¿Qué va a pasar en esta tercera temporada?

Penélope se ha cansado de seguir soltera y, aunque siempre ha estado enamorada en secreto de Colin Bridgerton, al sentir que sus sentimientos no son correspondidos decide buscar otro esposo. Hay que tener en cuenta que Penelope es también Lady Whistelton la cronista secreta de las escandalosas noticias de algunos miembros de la alta sociedad.

Por ese motivo Penélope necesita un marido que le de la suficiente libertad para poder seguir actuando como Lady Whistelton en secreto. El problema es que Penélope no se siente segura y sus intentos de encontrar marido serán al principio un gran fracaso.

Cuando regresa de su viaje por el extranjero, Colin se encuentra con que Penélope está buscando marido y decide convertirse en su mentor y ayudarla a encontrar a su nuevo marido. Pero, mientras que le va dando consejos se dará cuenta que a lo mejor sus sentimientos hacia ella van más allá de su fiel amistad.

El reparto de la tercera temporada de Los Bridgerton

La actriz Nicola Coughlan interpreta el papel de Penélope y es una actriz irlandesa conocida por su trabajo en la serie Derry Girls como Clare Devlin. Su papel como Penelope Featherington en Los Bridgerton le ha supuesto su salto a la fama. El actor Luke Newton interpreta el papel de Colin, el tercer hermano de Los Bridgerton, y es uno de los personajes favoritos de algunos de los seguidores de la serie de Netflix. Un actor inglés conocido por su trabajo en el drama The Cut de BBC Two y en la serie The Lodge de Disney Channel.

Además de la historia de amor de Penélope y Colin, en esta temporada estarán en el reparto otros conocidos personajes de la serie como Anthony (Jonathan Bailey), Benedict (Luke Thompson), Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes), Gregory (Will Tilson), Hyacinth (Florence Hunt), Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Lady Danbury (Adjoa Andoh) y la reina Carlota (Golda Rosheuvel).

También, habrá nuevas incorporaciones como los actores Daniel Francis, que dará vida a Marcus Anderson, Sam Phillips, que dará vida a Lord Debling y James Phoon como el bonachón Harry Dankworth.

El actor británico Daniel Francis interpretará el papel de dará v Marcus Anderson, un caballero con gran apariencia y carisma que despertará sentimientos encontrados en las matriarcas de la alta sociedad. Al actor le hemos visto en como Érase una vez, Liaison o Quédate a mi lado.

El actor Sam Phillips dará vida Lord Delbing, un hombre bastante excéntrico que cuenta con una valorada cuenta corriente. Este actor interpretó el papel del caballerizo real de Isabel II en las temporadas 3 y 4 de The Crown y en series como This England y Grantchester. El actor James Phoon interpretará el papel de Harry Dankworth, un muchacho que solo destaca por su buen porte. El actor ha participado en series como Dodo y Wreck y ha trabajado como actor de doblaje en series de televisión animadas para niños y adultos y también en videojuegos.

Tras la marcha de la actriz Ruby Stokes de la serie, el papel de Francesca Bridgerton lo interpreta en esta tercera temporada Hannah Dodd. Francesca Bridgerton es la siguiente hermana a Eloise (Claudia Jessie) y mayor que Hyacinth (Florence Hunt). A la actriz Hannah Dodd la conocemos por su interpretación del personaje Sophia Fitzwilliam en Harlots, a Thea Raphael en la serie Encuéntrame en París de Disney+ y su participación en la serie Anatomía de un escándalo de Netflix.

Los seguidores de Los Bridgerton tienen que estar contentos porque por fin se ha estrenado la tercera temporada de la serie aunque solo estén disponibles los cuatro primeros episodios. Además, la segunda parte de esta tercera entrega se estrenará el 13 de junio por lo que los seguidores no tendrán que esperar mucho tiempo para ver el desenlace de esta temporada 3 de Los Bridgerton.