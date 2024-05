Descubre los estrenos de series de la semana del 13 al 19 de mayo

La semana del 13 al 19 de mayo se estrenan en las plataformas de streaming nuevas e interesantes series perfectas para las tardes de la primavera. Entre ellas destacan la temporada 3 de Los Bridgerton y de Perni, la 2 de Blue Lights, Entrevista con el vampiro de Anne Rice y Outer Range, entre otras.

Martes, 14 de mayo

Pernie Temporada 3

En la plataforma de streaming Filmin se estrena la tercera temporada de esta serie en la que la protagonista es Perni, una trabajadora social que tiene dos hijos fruto de su relación con un cretino que se ha marchado a Copenhague y solo piensa en sí mismo. Tiene un padre que parece vivir una especie de crisis adolescente, y a su cargo vive su sobrino, el hijo de su hermana, que falleció en un accidente. Perni trabaja en el servicio de protección a la infancia y allí ha conocido al atractivo abogado del condado Bjornar.

Miércoles, 15 de mayo

Blue Lights Temporada 2

Movistar Plus+ estrena la segunda entrega de esta serie en la que veremos como Grace, Annie y Tommy están creciendo rápidamente como agentes de policía, pero nada puede prepararlos para los desafíos que afrontan cada día. Ha pasado un año desde la caída de la banda criminal de los McIntyre y las mafias rivales se rifan el dominio de la zona, así que la unidad recibe apoyo de una nueva incorporación, el agente Shane Bradley, cuyas motivaciones no están del todo claras. Tommy se siente peligrosamente seducido por el mundo de la policía de inteligencia, mientras que Grace lidia con el distanciamiento de su hijo y sus crecientes sentimientos hacia Stevie, su compañero. Las acciones de un joven unionista que amenaza con tomar el control de la ciudad pone a los agentes en el centro de una disputa entre mafias que podría culminar en un enfrentamiento violento y devastador.

C.H.U.E.C.O. Temporada 2

Disney+ estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por Juan (Darío Barassi), un profesor de música viudo que tiene tres hijos, a quienes cría en su casa de México junto a Amanda (Consuelo Duval), el ama de llaves. Juan tiene algunos problemas económicos, pero eso pronto cambiará cuando recibe una fortuna como herencia, sin embargo, para acceder a ella deberá hacerse cargo de C.H.U.E.C.O., el chimpancé que su tío dejó en herencia.

Los Bridgerton Temporada 3 (primera parte)

Netflix estrena por fin la tercera parte de esta serie de época que se ha convertido en una de las preferidas de sus usuarios. La primera parte que consta de cuatro episodios se estrenará el 16 de mayo y la segunda que tendrá otros cuatro episodios el 13 de junio. En esta ocasión la protagonista es la joven Penelope Featherington que ha tirado la toalla al no sentirse correspondida por Colin Bridgerton tras escuchar las palabras despectivas que pronunció sobre ella la pasada temporada.

Por eso, Penélope ha decidido buscar un marido que le ofrezca la independencia suficiente para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas. Los intentos de Penelope por encontrar marido fracasan debido a que no tiene mucha confianza en sí misma. Al mismo tiempo, Colin vuelve de vacaciones de verano con nuevo look y aires de galán, pero su corazón se rompe cuando descubre que Penelope, la única persona que siempre le ha querido tal y como es, ahora le da la espalda. Como Colin no puede vivir sin su amiga, se ofrece como mentor de Penelope para darle confianza en su búsqueda de marido.

Entrevista con el vampiro de Anne Rice Temporada 2

AMC+ estrena la segunda temporada de esta serie que cuenta como en el año 2022, el vampiro Louis de Pointe du Lac narra la historia de su vida al periodista Daniel Molloy. Después de los sangrientos acontecimientos de Nueva Orleans de 1940, cuando Louis y la adolescente Claudia conspiraron para matar al vampiro Lestat de Lioncourt, Louis cuenta sus aventuras en Europa junto a Claudia, una búsqueda que los lleva a descubrir a los vampiros del Viejo Mundo y el Teatro de los Vampiros de París. Es en esta ciudad donde Louis conoce al vampiro Armand. Su noviazgo y su relación amorosa tendrán consecuencias devastadoras tanto en el pasado como en el futuro, y Molloy indagará para llegar a las verdades enterradas en los recuerdos.

Outer Range Temporada 2

La plataforma de streaming Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada y dirigida por Josh Brolin. El protagonista de este thriller del oeste es Royal Abbott, un ranchero que lucha por su tierra y su familia, y que descubre un incomprensible misterio en los límites de la zona salvaje de Wyoming. En esta segunda temporada aumenta el misterio que rodea el rancho familiar mientras Royal y su mujer Cecelia (Lili Taylor) tratan de mantener junta a la familia tras la repentina desaparición de su nieta.

Mademoiselle Holmes

COSMO estrena esta semana esta serie protagonizada por la tímida policía Charlie, descendiente de Sherlock Holmes, que vive con su abuelo hasta que un accidente de coche lo cambia todo. Su brillante instinto como policía le permiten mejorar su vida y resolver crímenes con Samy, un compañero parecido a Watson.

Jueves, 17 de mayo

The Big Cigar: la gran fuga

Apple TV+ estrena esta miniserie que cuenta la historia de la huida a Cuba del líder de los Panteras Negras, Huey P. Newton gracias a la ayuda del famoso productor de cine Bert Schneider con un plan increíblemente elaborado. Una serie basada en el reportaje de Joshuah Bearman que también ejerce como productor ejecutivo.

The 8 Show

Por último, la plataforma de streaming Netflix estrena esta serie protagonizada por ocho personas que se encuentran encerradas en un misterioso edificio de ocho plantas participan en un tentador, pero peligroso concurso, en el que van ganando dinero a medida que pasa el tiempo.