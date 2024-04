Netflix sorprende a todos con el romántico tráiler de la temporada 3 de ‘Los Bridgerton’

La serie Los Bridgerton se han convertido en una de los éxitos de la plataforma de streaming Netflix y ayer sus seguidores recibieron una gran sorpresa ya que se presentó el nuevo tráiler de temporada 3. Un tráiler en el que se puede intuir el romance más esperado: el de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton).

En el tráiler se pueden ver todos los elementos que han enganchado a sus seguidores: Amor, pasión, desengaños, lujo, intrigas, mentiras y una cuidada ambientación de época. La tercera temporada de Los Bridgerton se estrenará en dos partes cada una de 4 episodios y la primera se estrenará el 16 de mayo y la segunda el próximo 13 de junio.

Los espectadores podrán ser testigos del incipiente romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton, conocidos cariñosamente por los fans como #Polin, como explica en su anuncio Netflix. Los Bridgerton llega a la plataforma de streaming de nuevo gracias a Shondaland y cuenta con la producción ejecutiva de Shonda Rhimes, Betsy Beers y Chris Van Dusen.

¿Qué va a ocurrir en la temporada 3 de Los Bridgerton?

Según la propia plataforma de streaming Netflix, la tercera temporada comienza justo cuando Penelope Featherington (Nicola Coughlan) toma la decisión de renunciar a su posible romance con Colin Bridgerton (Luke Newton). Y, además, decide que llegado a este punto la mejor opción es casarse. Esta persona debe ser preferiblemente alguien que le brinde la suficiente independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas.

Según hemos podido ver en el tráiler una preocupada Penélope le pedirá ayuda a propio Colin Bridgerton, con el que ha quedado solo como amigos, para que le ayude a buscar a su futuro marido. ¿Logrará olvidar Penelope a Colin? ¿Se empezará a interesar Colin por Penelope una vez que se de cuenta de que la ha perdido y que se va a casar con otro? Un gran número de incógnitas que se irán despejando en los 8 episodios de esta nueva temporada.

La peculiar exigencia de la actriz Nicola Coughlan

Una de las curiosidades de esta nueva temporada de la serie es que la actriz Nicola Coughlan, la cual interpreta a Penelope Featherington en la serie de Netflix, ha tenido una peculiar exigencia para los productores de Los Bridgerton: eliminar las escenas de sexo más picantes. La actriz quiere que esta temporada sea para todos los públicos.

Según explicó la propia actriz en una entrevista: “Está literalmente escrito en mi contrato”. “La gente cree que lo digo de broma, pero es que no quiero: nací irlandesa católica, este no es nuestro rollo”, añadió la actriz. Por eso en esta nueva temporada está claro que no se podrán ver nada parecido a las comentadas escenas de sexo de la segunda entrega entre los actores Jonathan Bailey y Simone Ashley.

Nicola Mary Coughlan es una actriz irlandesa, muy conocida por su trabajo en la serie Derry Girls como Clare Devlin y como Penelope Featherington en Los Bridgerton. En 2023 la pudimos ver como Barbie diplomática en la película de éxito Barbie.

El reparto de Los Bridgerton Temporada 3

La tercera temporada contará con el reparto con el que comenzó la serie excepto con los actores Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, los protagonistas de la primera. En esta ocasión la serie adapta Seduciendo a Mr. Bridgerton, la cuarta novela de la saga de Julian Quinn. En esta tercera temporada volverán a interpretar su papel los actores los que dan vida a la familia Bridgerton: Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), ), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton) y Hannah Dodd (Francesca Bridgerton).

También en el reparto repetirán los actores Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Jessica Madsen (Cressida Cowper, Martins Imhangbe (Will Mondrich), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), y Julie Andrews (Lady Whistledown).

Además del elenco habitual en la tercera temporada de Los Bridgerton se incorporarán otros actores como Hugh Sachs como Brimsley, Emma Naomi como Alice Mondrich, Kathryn Drysdale, en el papel de Genevieve Delacroix y Sam Phillips, en el papeles de Lord Debling.

Por ahora, tendremos que esperar todavía al 16 de mayo, para ver los cuatro primeros episodios de Los Bridgerton Temporada 3, pero por ahora se puede ver las primeras imágenes en el romántico tráiler que acaba de lanzar Netflix y que tenéis a continuación. Un tráiler que ha emocionado a sus seguidores con esa intriga sobre lo que pasará o no con la querida pareja formada por Penelope y Colin. ¿Lograrán al final estar juntos y tendremos una nueva historia de amor verdadero en Los Bridgerton? Todos sus seguidores están esperando un nuevo cuento de hadas.