Descubre dónde se pueden ver las series con más nominaciones a los premios Emmy 2023

Esta semana se han conocido los títulos de las ficciones nominadas a los premios Emmy 2023 que reflejan el reconocimiento de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Si al final la ceremonia tiene lugar y se resuelven las huelgas del mundo del cine, tendrá lugar el 18 de septiembre y podremos descubrir si las series que parten como favoritas Succession, The White Lotus y The Last of Us arrasan al final en estos premios.

Os vamos a explicar en qué plataformas de streaming se pueden ver las series con más nominaciones a los Emmy 2023.

Succession

Esta serie es la favorita este año ya que cuenta con 27 nominaciones en esta edición. Además, la serie cuenta con tres nominaciones en la categoría mejor actor dramático en un mismo año y prácticamente todo su reparto opta a una premio. En la actualidad ya ha terminado con la cuarta temporada y la historia de poder de la familia Roy se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming HBO Max.

The Last of Us

Esta serie también se puede ver en HBO Max y es otra de las favoritas porque cuenta con 24 nominaciones. La serie que ha sido renovada otra temporada, también cuenta con varios de sus miembros nominados a diferentes premios. Una ficción de género zombie que ha logrado convertirse en la serie más vista de la historia de HBO Max España, toda Europa y Latinoamérica. Cuenta la historia de un contrabandista que tiene que escoltar a una adolescente a través de un EEUU postapocalíptico que busca la vacuna para un virus devastador.

The White Lotus

En esta edición esta serie cuenta con 23 candidaturas a estos premios y en la sección de actrices de reparto en drama, 5 de las ocho nominaciones corresponden a esta ficción. Una serie que también ha renovado para una cuarta temporada en HBO Max y que aunque iba a ser una miniserie de seis episodios, gracias al éxito de audiencia se amplió a una segunda temporada.

Otras series que cuentan con varias nominaciones son a mejor serie de drama Andor que se puede ver en Disney+, Better Call Saul en Netflix y Movistar+, la temporada 5 de The Crown también en Netflix, La casa del dragón en HBO Max o Yellowjackets temporada 2 en Movistar+.

En cuanto a las nominadas a mejor serie de comedia destacan Colegio Abbott que se puede ver en Disney+, Barry en HBO Max, The Bear en Disney+, Jury Duty en Amazon Prime Video, La maravillosa señora Maisel en Amazon Prime Video, Solo asesinatos en el edificio en Disney+, Ted Lasso en Apple TV+, Miércoles en Netflix. Y, por último, entre las nominadas a mejor miniserie destacan Beff que se puede ver en Netflix, Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story en Netflix , Fleishman está en apuros en Disney, Daisy Jones & The Six en Amazon Prime Video o Obi-Wan Kenobi en Disney+.