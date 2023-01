La serie de HBO ‘The Last of Us’ ha sido renovada por una segunda temporada

La serie The Last of Us se ha convertido en una de las más vistas de HBO aunque solo están disponibles 3 episodios, de los cuales el último se ha estrenado este lunes. Esta ficción ha sido el segundo debut más grande de HBO solo por detrás de La casa del dragón. Además, para alegría de todos sus seguidores la serie de HBO Max ha sido renovada por una segunda temporada.

El primer episodio suma por ahora casi 21 millones de espectadores a nivel doméstico en Estados Unidos, más de 4.5 veces más que su audiencia de la noche de estreno y el segundo episodio de registró 5,7 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales en los EE. UU. el domingo por la noche, según Nielsen y datos de la plataforma de streaming. Esto ha sido el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para cualquier serie dramática original de la plataforma en toda su historia.

The Last of Us es una serie de Craig Mazin, que es creador ganador del premio Emmy de Chernoby de HBO, y Neil Druckmann, que es el creador y escritor de la franquicia galardonada The Last of Us y copresidente de Naughty Dog. La serie es una de las grandes apuestas de HBO Max para este 2023.

Un viaje brutal y terrible

La serie The Last of Us comienza 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por una pandemia. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena.

Aunque en principio parecía un trabajo sencillo, el encargo se convierte en un viaje brutal y desgarrador en el que los dos juntos tienen que atravesar los EE. UU. Su supervivencia dependerá del otro y tendrán que enfrentarse a grandes obstáculos y peligros.

La serie está protagonizada por el actor Pedro Pascal que interpreta a Joel y Bella Ramsey a Ellie. También en el reparto están los actores Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto.

Cada lunes se estrena en HBO Max se estrena el siguiente episodio de la serie hasta el 13 de marzo. Además, sus seguidores pueden sintonizar The Last of Us Podcast (en inglés), el podcast oficial complementario de la serie donde el presentador Troy Baker, que interpreta a Joel en el videojuego, se sienta con los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann para tener una inmersión escena por escena de cada episodio.