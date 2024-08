Demi Moore cree que no había lugar para ella en Hollywood después de aparecer en esta película

Durante muchos años en Hollywood y en general dentro de la industria audiovisual, ha existido una brecha de género mucho más grande que las diferencias salariales entre las estrellas de la meca del cine. Esta era, la reducción sideral en la oferta profesional de las mujeres en cuanto sobrepasaban la franja de edad de los 50 años. Un cambio significativo en comparación a sus homólogos masculinos, los cuales incluso a los 60, siguen protagonizando franquicias de acción. No obstante, en la evolución del mercado del entretenimiento aparecen cada vez más papeles pensados para actrices que vivieron en otro momento, su etapa de gloria y atención mediática. El último ejemplo lo encontramos con Demi Moore y su sorprendente interpretación en La sustancia, una cinta que precisamente, critica la degradación de las estrellas femeninas tras alcanzar «el equinoccio de la vida».

Visceral y controvertida, la proyección de La sustancia conmocionó de una forma generalizada a los asistentes del pasado festival de Cine de Cannes. El trabajo de Coralie Fargeat se llevó el premio al Mejor guion en el certamen de la Croisette y, no son pocas las voces que sitúan a la actriz de 61 años como una de las posibles candidatas a una futura nominación en la próxima edición de los Oscar, junto a su homóloga en el filme y joven versión, Margaret Qualley. Por ello y con motivo de la promoción de la historia, la doble nominada al Globo de Oro ha reflexionado sobre cómo participar en cierta película le hizo descubrir que tras cumplir los 40, ya no había sitio para ella en el cine actual.

Ostracismo tras ‘Los Ángeles de Charlie’

La película en cuestión con la que Demi Moore se dio cuenta de cómo el paso del tiempo mermaba su carrera fue Los ángeles de Charlie: Al límite. La desastrosa secuela de la adaptación televisiva que obtuvo en 2003, hasta siete nominaciones a los premios Razzie. Sin embargo, más allá del desempeño cualitativo, la protagonista de La teniente O’Neil recordó la discusión que surgió hace dos décadas tras su aparición en bikini en la continuación, donde compartió elenco con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

«Lo interesante es que sentí más las críticas cuando llegué a los 40. Había hecho Los ángeles de Charlie y se habló mucho de esa escena en bikini. Todo se intensificó y se habló mucho sobre mi apariencia», comenzaba señalando la actriz. Un punto en el que describió sentirse como un perfil sin espacio en aquella actualidad de un Hollywood que buscaba constantemente nuevas y jóvenes caras.

En la charla, recogida por la revista Interview junto a la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, la que fuese una de las grandes estrellas del cine de los 90 se sinceraba sobre sus sentimientos tras sentir que ya no tenía espacio en las nuevas historias fílmicas de la industria: «Luego descubrí que no parecía haber un lugar para mí. no sentí que no perteneciera. Es más como si sintiera que no tengo 20 años, no tengo 30, pero aún no soy lo que ellos percibían como madre».

Demi Moore quería centrarse en la acción

En la conversación, Demi Moore le explicó a Yeoh que en aquel momento con su participación en Los ángeles de Charlie: al límite, quería centrarse en el género de la acción. Especialmente, después de haber protagonizado La teniente O’Neil. «Como soy de la generación a la que pertenezco, quería encontrar una película de acción y senti que la respuesta que recibí fue educada, pero como si estuviera loca. Y luego ví que con la siguiente generación de actrices se abrió para ellas el mundo de las películas de acción, lo cual fue alentador e inspirador ver que las cosas cambiaban», sentenciaba.

En La sustancia, Moore interpreta a una estrella de la pequeña pantalla que ve cómo su mundo se derrumba cuando el dueño de la cadena no le renueva su contrato. Este alude al cambio alegando la edad de la protagonista, por lo que ella, termina acudiendo a una misteriosa sustancia cuyo eslogan reza «tú, pero mejor en todos los sentidos». Una vez consumido, el producto crea un alter ego más joven, bello y perfecto. Pero como todo milagro, el líquido necesita que la vieja gloria y la nueva promesa se repartan exactamente el mismo tiempo de utilización del cuerpo, lo cual generará varios problemas de incompatibilidad con el ritmo del show business. Dennis Quaid, Gore Abrams y Tom Morton completan el elenco secundario.

La sustancia llega a los cines españoles el próximo 11 de octubre.