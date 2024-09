David Schwimmer cometió un gran error rechazando esta película: «Habría sido una estrella de cine»

Seguramente más de la mitad de los actores de Hollywood renunciarían a la mitad de su carrera por haber formado parte del reparto de Friends. La sitcom por excelencia que más ha trascendido a lo largo de los años, todavía sigue vigente por sus fans que la ven una y otra vez y por aquellos que terminan cayendo ante la presión social de ser esa serie que «tienes que ver una vez en la vida». Posteriormente, la mayor parte de su reparto principal no ha tenido una trascendencia igual en el celuloide ni tampoco, en sus siguientes trabajos dentro de la pequeña pantalla. Pero no será porque la industria no les haya ofrecido proyectos. El último que ha revelado que podría haber participado en un gran taquillazo del pasado ha sido David Schwimmer.

El que fuese Ross Geller en la ficción creada por David Crane y Marta Kauffman ha construido una filmografía llena de comedias románticas menores. Algo bastante parecido a lo del resto de sus compañeros, salvo por Jennifer Aniston, la cual sí demostró tener un imán para el público gracias varios éxitos incontestables dentro de la cartelera. Sin embargo, Schwimmer únicamente logró volver a brillar en su regreso al terreno de las series, cuando interpretó a Robert Kardashian en la serie American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson. Un papel que le valdría la nominación al Emmy al Mejor actor de reparto, tras más de cinco consideraciones a los Globos de Oro fallidas por su rol en Friends. Pero si hay un papel que echa en falta haber interpretado, ese es el del Agente J en Men in Black (Hombres de negro).

¿Un papel ideal para David Schwimmer?

Sí, como habéis leído, David Schwimmer se postuló primero para el papel del recién llegado a la agencia de control espacial antes de Will Smith. Pero no es que el actor no pudiese hacerla por entrar en en una conflicto de programación con Friends, sino porque el desarrollo de Men in Black coincidía en tiempo con el inicio de su estreno como cineasta.

Schwimmer acababa de terminar de rodar Mi desconocido amigo con Gwyneth Paltrow, una producción con grandes expectativas pero que fue un fracaso comercial, a pesar de contar con por aquel entonces un inexperto cineasta como Matt Reeves, quien años después sería el responsable de títulos como Monstruoso, El amanecer del planeta de los simios y la reciente The Batman.

Charlando con el podcast Origins with Cush Jumbo, el actor explicó con detalle cómo había sido el proceso y por qué para su tristeza, tuvo que rechazar la película de ciencia ficción dirigida por Barry Sonnenfeld.

«Miramax quería cerrarme un contrato de tres películas a un precio fijo y dije que lo haría si conseguía dirigir mi primera película», comenzaba explicando Schwimmer. La ilusión por dirigir su opera prima pesó mucho más que otras opciones, entre ellas la de aparecer en el filme producido por Columbia Pictures:

«Estábamos en preproducción, contratamos a todo el equipo, todo estaba en marcha y fue un conflicto cuando me ofrecieron Men in Black. Tuve un paréntesis de cuatro meses y Men in Black se iba a rodar exactamente cuando iba a dirigir esta película con mi compañía. Y por supuesto, fue una oportunidad increíble».

Su debut como director

firmada por el sello de Steven Spielberg, Amblin Pictures, Men in Black logró cosechar casi 590 millones de dólares en todo el mundo siendo uno de los primeros fenómenos comerciales de la carrera de Will Smith. En cambio, la primera película de David Schwimmer titulada Desde que os fuisteis, terminó saliendo directamente a televisión. Sin arrepentirse de su decisión, es consciente de que su posterior senda interpretativa habría sido muy diferente:

«Tienes que seguir tu instinto, tienes que seguir tu corazón. Mira, soy mu consciente de que, 20 años después, o quizás más, me habría convertido en una estrella de cine. Si miras el éxito de esa película y esa franquicia, mi carrera habría tomado una trayectoria muy diferente», terminaba de explicar el neoyorquino.

En 2024, Schwimmer estará presente en la cinta de animación Little Death y protagonizará la miniserie Pesadillas 2. Su carrera como cineasta siguió tras Desde que os fuisteis, rodando varios capítulos para la serie de Joey y filmando cintas como Corredor de fondo y Puedes confiar en mí, las cuales sí que terminaron al menos, entrando en la cartelera.