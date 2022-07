No es ningún secreto que el clan Kardashian se ha convertido en una de las familias más aclamadas a nivel internacional. Sus rostros son conocidos en todo el panorama internacional, tanto que hasta han creado su propia serie de televisión. Después de una exitosa primera temporada, la segunda edición de The Kardashians ya es una realidad y llegará a la plataforma de Disney el próximo 22 de septiembre en Estados Unidos, por lo que a nuestro país llegará meses después. Kim, Kourtney, Khloé, Kris, Kendall y Kylie regresarán para convertirse en las absolutas protagonistas de los 40 episodios que están a punto de ver la luz.

Pero para explicar de dónde viene su éxito hay que remontarse mucho tiempo atrás. El miembro clave de la familia es Robert George Kardashian, quien en 1978 se casó con Kristen y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, el nombre del patriarca del clan comenzó a sonar con fuerza debido a su labor como abogado, pues fue una de las partes clave en el juicio de O.J.Simpson, una de las batallas legales más mediáticas de América. En 2003, Robert falleció y, lejos de quedar su familia en el olvido, las Kardashian pasaron a ocupar los titulares de toda la prensa internacional. El motivo: la filtración de un vídeo pornográfico que tuvo como protagonista a Kim. Una forma poco elegante de saltar a la fama, pero que fue la oportunidad idónea para que la familia tuviera su propio reality show, Keep Up with The Kardashians. Pero, ¿quién es quién dentro del árbol genealógico de una de las familias más mediáticas del mundo?

Kris Jenner

Tras su polémico divorcio de O.J.Simpson y su posterior fallecimiento, la matriarca del clan decidió darle una segunda oportunidad al amor y comenzó un romance con Bruce Jenner -actualmente Caitlyn Jenner- con quien tuvo dos hijas, Kendall y Kylie. Finalmente, pusieron punto y final a su historia de amor en 2013, lo que hizo que la ‘momager’, mezcla entre mamá y manager, se convirtiera en una empresaria de éxito y comenzara a llevar las riendas de su familia.

Kourtney Kardashian

Es la primogénita de la familia, que hace poco ha sido noticia por su comentada boda con Travis Barker. Aunque es la más desconocida del clan, la hermana mayor tuvo una relación con Scott Disick y fruto de su amor nacieron sus tres hijos, Mason, Penelope y Reign Aston. Kourtney estudió en la escuela católica romana de niñas Marymount, para finalizar sus estudios en Tucson, donde se graduó en artes escénicas en la Universidad de Arizona. Además de trabajar como modelo para diferentes marcas y de ser una auténtica influencer en las redes sociales, la mayor del clan es empresaria y, junto a su madre, tiene varias boutiques de ropa para niños en Los Ángeles y Nueva York bajo el nombre de Smooch. A su vez, es copropietaria y operadora activa de D-A-S-H, una boutique de ropa que tiene como socias a sus hermanas Kim y Khloe.

Kim Kardashian

Se podría decir que es la más mediática de la familia, además de que algunos medios apuntan a que ha sido ella quien ha llevado a la fama a sus hermanas. Se casó con Kanye West y tuvo tres hijos: North, Saint, Chicago y Salm, estos dos últimos por gestación subrogada. La influencer ha sabido aprovechar al máximo su fama, colándose en la lista de multimillonarios de Forbes. Amante de los negocios, Kim además de ser copropietaria de D-A-S-H, ha sido modelo para algunas de las marcas más conocidas a nivel mundial, como Balenciaga. También emprendió en su propia línea de perfumes, fue co-fundadora de ShoeDazzle, creó un bronceador llamado Kardashian Glamour y una línea de ropa llamada K-Dash. En cuanto a su vida personal, parece que la más conocida del clan le ha dado una nueva oportunidad al amor con el actor Pete Davidson, con quien se dejó ver en la gala MET 2022.

Khloé Kardashian

Se podría decir que es la rebelde de la familia. En la primera temporada del reality familiar, la joven fue condenada a 30 días de prisión por violar su libertad condicional, tras cometer un delito de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. Tiempo después se casó con Lamar Odom, con quien estuvo al borde de la muerte debido a una sobredosis. Una relación que llegó a su fin en 2013 y, tiempo después, comenzó a salir con Tristan Thompsons, padre de su única hija. Khloé tampoco ha sido dichosa en el amor y, tras finalizar su romance debido a una infidelidad por parte de él, la pareja parece haberse dado una nueva oportunidad.

Rob Kardashian

El integrante menos conocido, es el único hijo varón de Kris Jenner y Robert Kardashian. Al parecer, la fama no le sentó bien y decidió alejarse del foco mediático. Aunque se trata del miembro menos visible de la familia, no siempre ha sido así, pues también formó parte del show y salió en más de 300 episodios. Ninguno de sus negocios llegó a buen puerto y su nombre comenzó a sonar con fuerza al comenzar una escandalosa relación con Blai Chyna y, fruto de su amor, nació Dream Kardashian. Sin embargo, su amor fracasó y pronto comenzaron una batalla legal por la custodia de la pequeña, lo que llevó a Rob a publicar imágenes íntimas de su exmujer en Instagram, para después presentar cargos contra ella por violencia.

Kendall Jenner

Hija de Kris y Caitlyn Jenner, es una de las modelos mejor pagadas del mundo. Su fama comenzó en el reality familiar y, con tan solo 14 años, firmó con la agencia de modelos Wilhelmina Models, comenzando su trayectoria profesional con sesiones de fotos para Forever 21, alcanzando la cumbre de la fama en 2015, cuando desfiló para Victoria Secret’s. En cuanto a su vida personal, pocos detalles han trascendido. Ha sido relacionada con Harry Styles, Justin Bieber y Nick Jonas, sin embargo la última relación confirmada ha sido con la estrella del baloncesto, Devin Booker. Y es que, aunque parece que su vida es ideal, lo cierto es que no ha sido un camino de rosas, pues ella misma ha confesado sufrir ansiedad y ataques de pánico.

Kylie Jenner

Es la benjamina de la familia, aunque nada tiene que envidiar a sus hermanas, pues se ha convertido en la billonaria más joven del mundo. La primera vez que su rostro salió en la pequeña pantalla era tan solo una niña. Desde ese momento, su nombre comenzó a sonar con mucha fuerza en la prensa, lanzando una marca de maquillaje que no ha dejado de triunfar, Kylie Cosmetics. También cuenta con una marca de cuidado corporal, otra de bikinis y otra para bebés. Rodeada de amigas íntimas como Rosalía, su vida personal está más asentada que nunca, disfrutando de la maternidad con la pequeña Stormi y Coco, y del amor junto a Travis Scott.