De la comida al regalo de bodas: las curiosidades más excéntricas del enlace de Kourtney Kardashian

Uno de los días más especiales para el clan Kardashian ha llegado. Fue el pasado 22 de mayo cuando la hermana mayor de la familia se dio el “sí, quiero” con Travis Barker por tercera vez en una ceremonia que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibida ni para sus seres queridos ni para sus seguidores. Y es que, teniendo en cuenta que todo lo que envuelve a la familia está dotado de cierta extravagancia, era de esperar que Kourtney llevaría a cabo un enlace que pasaría a formar parte de la historia por sus curiosidades.

Tras dos días de festejos ininterrumpidos en la localidad italiana de Portofino, finalmente tuvo lugar una boda de ensueño con una Kourtney que rompía moldes. Para tan señalada fecha, la influencer se decantó por un vestido corto y ajustado de tirantes de Dolce & Gabbana que combinó con un enorme velo troquelado y con un gran dibujo de una virgen. Una pieza que fue bordada exclusivamente para la cita ya que simula exactamente el tatuaje de la Virgen María que Barker tiene en la cabeza y ha marcado la temática de la boda, que contó con diferentes guiños hacia la iconografía cristiana. Algo que resulta especialmente extraño porque ninguno de los miembros de la pareja pertenece a ninguna iglesia ni denominación religiosa, pero aseguran ser una familia que reza a menudo y lee la biblia.

Pero esta no ha sido la única excentricidad por la que ha estado marcada la que ya se ha convertido en la boda por excelencia de lo que llevamos de año. La hermana de la novia, Kylie, fue la encargada de compartir con sus 340 millones de seguidores en Instagram algunos de los momentos más íntimos de la ceremonia, entre los que está el convite. Pero lo que tal vez no pudo llegar a imaginar es que sus vídeos se convertirían en virales, pero por ningún motivo positivo. Llamó especialmente la atención de los fans las escasas porciones de comida con las que contaba cada plato de estampado étnico, especialmente los que contenían spaghettis con salsa de tomates cherry. También destacaron los platos repletos de cannoli, un postre tradicional italiano basado en rollos de masa horneados y rellenos de una mezcla compuesta por queso ricotta principalmente. Sea como fuere, lo más probable es que todas las opciones estuvieran exentas de productos de origen animal, sobre todo porque Travis no ingiere alimentos que los contengan.

Para poner el broche de oro a un enlace cargado de sorpresas, Kourtney quiso sorprender a todos y cada uno de sus invitados poniendo un tanga en sus platos. Más tarde y a través de Instagram, pudo saberse que este obsequio no fue obsequio de la influencer y su marido, sino de La Perla, razón por la que podría haber sido la empresa la que se habría hecho cargo de una gran parte del coste de toda la celebración que ha girado en torno a ellos en los últimos días.