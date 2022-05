Las Kardashian y Amancio Ortega se unen para lanzar la colección más inclusiva de Zara

Las Kardashian se han convertido en los iconos de estilo más seguidos del panorama internacional. Prueba de ello es su gran fortuna, gran parte de ella conseguida por su colaboración con algunas de las marcas más famosas del planeta. Algo de lo que Amancio Ortega ha tomado nota, y en un intento por relanzar Inditex al estrellato, ha querido contar con las hermanas más famosas para una de sus nuevas colecciones.

En esta ocasión, ha sido Khloé Kardashian la encargada de reunirse con el equipo del gallego para dar cabida a una nueva cápsula que no dejará a nadie indiferente. Y es que, teniendo en cuenta que su exitosa línea de vaqueros inclusivos Good American está siendo todo un éxito, la hermana de Kim Kardashian ha querido dar un paso más allá al unirse a Inditex y concretamente a Zara, dando paso a una exclusiva colección de jeans que está disponible desde el pasado jueves 5 de mayo tanto en página web como en todas las tiendas físicas de Estados Unidos. Esto significa que, por el momento, habrá que esperar para tener los productos made in Kardashian en nuestra cesta de España.

Khloé afronta este proyecto con la mayor de las alegrías y así lo ha demostrado ella misma en sus redes sociales, donde ha compartido una publicación con la tela vaquera como gran protagonista: “¡Estoy muy orgullosa de anunciar que la marca de moda más inclusiva de América une sus fuerzas con el mayor minorista de moda del mundo, Zara!”, apuntaba, visiblemente emocionada y dispuesta a darlo todo para que esta iniciativa sea todo un éxito. Algo que es muy probable que ocurra, ya que Zara es una de las tiendas low cost más demandadas a la hora de adquirir prendas especialmente idóneas para el día a día, como es el caso de los vaqueros.

Khloé Kardashian, la empresaria perfecta

De esta manera, Khloé se consolida, una vez más, como una empresaria de éxito, agrandando así las arcas monetarias de un clan Kardashian que no deja de crecer en lo que a cifras económicas se refiere. Fue en 2016 cuando la hija de Kris Jenner decidió apostar por la inclusividad al crear una firma de moda junto a su amiga Emma Grade. El objetivo de la influencer no era otro que crear prendas que pudieran ser utilizadas por las chicas con curvas, y aunque en un primer momento su intención fue puesta en entredicho por algunos seguidores, lo cierto es que ha conseguido demostrar que su intención era buena, habiendo ayudado a varias chicas curvy a encontrar ropa que en otras tiendas no habían conseguido.

Tal fue el éxito de Good American, que durante su primer día de lanzamiento recopiló hasta un millón de dólares en prendas de tallaje superior al 42. Una buena acogida que demuestra el gran tirón con el que cuentan las Kardashian y lo necesario que es el hecho de añadir tallas más allá de las normativas a las prendas de las firmas de todos los rincones del planeta.