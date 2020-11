Kourtney Kardashian es la más eco del clan más famoso de la televisión estadounidense. Cuida al máximo su alimentación y es de las más naturales de su casa, no ha pasado tantas veces por el quirófano como sus hermanas. Su gran secreto no es otro que buscar en la naturaleza algunos ingredientes naturales que la ayuden a brillar con luz propia. Uno de ellos que podemos comprobar fácilmente en casa, es usar vinagre de manzana. Este elemento ofrece una serie de buenas propiedades que no podemos dejar escapar, esto es todo lo que necesitamos saber del vinagre de manzana que toma Kourtney Kardashian.

Kourtney Kardashian toma vinagre de manzana con agua antes de las comidas

El vinagre de manzana es un ingrediente que cada vez incorporan más rutinas de belleza y no es de extrañar si tenemos en cuenta sus propiedades. Los polifenoles y la pectina de la manzana son dos de sus componentes claves que mezclados con los antioxidantes de esta fruta ayudan a mejorar la función de barrera en la piel. Protegerán la piel de las agresiones del sol y de las impurezas que suponen un envejecimiento prematuro, como la contaminación, un factor que pocas veces tenemos en cuenta.

Además, el vinagre de manzana es especialmente beneficioso si queremos cuidar la digestión. Un ingrediente que antiguamente se usaba mucho más. En las recetas tradicionales o en las ensaladas caseras, la costumbre de beberse el plato con el aliño que queda se ha perdido. Si el vinagre es de buena calidad tendremos una serie de beneficios importantes que no podemos dejar escapar.

La forma de tomarlo según la mayor de las Kardashian es con un poco de agua antes de las comidas. Un chorrito de vinagre a primera hora con agua tibia ayuda a limpiar el cuerpo de impurezas y según Kourtney y algunos de los defensores de este ingrediente alcaliza el cuerpo. Esta dieta alcalina que tan buenos resultados ha dado tiene en el vinagre a su principal aliado. Es efectivo para la piel, pero también ayuda al control de azúcar en la sangre y la disminución de la presión arterial.

Según la Kardashian: “tiene una gran cantidad de beneficios para la salud de la piel y la manera en que el cuerpo procesa los nutrientes’. La realidad es que a sus 41 años esta mujer está mejor que nunca, madre de familia numerosa se ha diferenciado de sus familiares por buscar una opción más natural y apostar en primera persona por todo lo eco. Es la única de la familia que huye de los tratamientos que impliquen intervenciones.

El cuerpo de Koutney o al menos su cara es mucho más natural que la de sus hermanas. Tiene las mismas facciones desde que empezó el reality y se mostro siempre como la más dispuesta a cuidar la alimentación. Sabe perfectamente qué ingredientes son los mejores para su familia y tal como dice en redes sociales, nunca ha usado un microondas. El vinagre de manzana es uno de sus mejores aliados de belleza.