La comedia romántica de Netflix que vas a querer ver para la tarde de sofá y manta que te mereces

La plataforma de streaming Netflix ha empezado el año pisando fuerte con sus estrenos. En cuanto a películas están sorprendiendo a sus usuarios con El botín que se está convirtiendo en un éxito de audiencia y la romántica Gente que conocemos de vacaciones y en cuanto a series la de misterio Agatha Christie: el misterio de las siete esferas y las de suspense Él y ella y En fuga. También Netflix está esperando batir récords con la cuarta temporada de Los Bridgerton, cuya primera parte se estrena el próximo 29 de enero. La comedia romántica Gente que conocemos en vacaciones se estrenó el pasado 9 de enero y es una serie perfecta para los seguidores de otras como Emily en París. Esta película está protagonizada por Poppy y Alex, que llevan más de diez años disfrutan de una buena amistad y que cada verano pasan una semana de vacaciones aunque vivan en diferentes ciudades. Pero todo cambia en La Toscana cuando los dos se dan cuenta de que entre ellos puede haber algo más y eso puede acabar con su amistad…

La película Gente que conocemos en vacaciones está basada en la novela homónima de la conocida escritora Emily Henry, autora también de Book Lover, Un lugar feliz o La novela del verano. Aunque esta producción es bastante fiel a la novela, hay algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, en la cinta de Netflix se cambian algunos viajes y se han eliminado algunos personajes como los hermanos de los protagonistas. La película Gente que conocemos de vacaciones ha sido dirigida por Brett Haley y es una buena opción para los que estén buscando una película super romántica en la que se mezclen elementos como el amor, la amistad, la suerte y los viajes.

¿De qué trata la película Gente que conocemos de vacaciones?

La protagonista de esta serie es Poppy, papel que interpreta la actriz Emily Bader, la cual es una joven escritora especializada en viajes, que vive en Nueva York. Poppy es amiga de Alex, un joven profesor amante de la rutina, pero también de los viajes. Los dos se conocieron hace diez años en el Boston College y se hicieron amigos durante un largo viaje en coche para regresar a Linfield, su ciudad natal. Tras pasar toda una aventura juntos, deciden para poder verse una vez al año, ya que ahora viven en diferentes ciudades. hacer un viaje juntos de una semana todos los años durante las vacaciones de verano.

Los dos descubren que como amigos se complementan y se lo pasan genial todos los años, pero en una villa en La Toscana su relación se pone a prueba cuando, aunque han ido con sus respectivas parejas, se dan cuenta de que sus sentimientos han cambiado y que podrían intentar convertirse en algo más que amigos. Por desgracia su relación amorosa no funciona y esto estropean su gran amistad. Como consecuencia los dos rompen su acuerdo para viajar todos los veranos.

Pasados dos años, Poppy se da cuenta de que lleva mucho tiempo sin hablar con Alex. En el momento en el que su amigo David le recuerda su próxima boda en Barcelona, ​​Poppy se da cuenta de que es una oportunidad para reencontrarse con el hermano de David, le llama con la excusa de que tiene que ir a Barcelona por trabajo y asistirá a la boda.

El reparto de esta romántica serie

La protagonista de esta cinta es la actriz Emily Bader, a la que hemos visto en la serie Mi Lady Jane en Prime Video y en películas como Fresh Kills. Emily Bader interpreta el papel de la brillante y rebelde Poppy. El protagonista es el actor Tom Blyth, al que conocemos en su trabajo en ficciones como Los juegos del hambre o Billy el niño y en esta cinta da vida al tranquilo Álex. Además, en el reparto de esta película están los actores Sarah Catherine Hook como Sarah, Lucien Laviscount como Trey, Miles Heizer como David, Jameela Jamil como Swapna, Tommy Do como Nam, Lukas Gage como Buck, Alice Lee como Rachel, Molly Shannon como Wanda y Alan Ruck como Jimmy, entre otros.

La cinta Gente que conocemos de vacaciones es perfecta para los que buscan una película romántica para pasar el rato y no pensar en nada tirados en el sofá estos días fríos de enero. La adaptación de esta historia de amistad y amor a la pequeña pantalla ha logrado el visto bueno de los lectores de la novela, a los que les ha encantado, y de los adictos a este tipo de ficciones románticas. Si lo vuestro son las historias inolvidables de vacaciones, no os la perdáis.